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Криминал | Трое зареченцев превратили арендованный дом в «спиртзавод»

23.03.2020|14:58
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Троих зареченцев осудили за производство, хранение и продажу немаркированного алкоголя группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В сентябре один из жителей закрытого города предложил двум своим приятелям подзаработать, те согласились. Получив заказ, троица распределила между собой обязанности и действовала по договоренности.

Инициатор арендовал через знакомых дом в Городищенском районе, привез туда 200-литровую пластиковую емкость со шлангами. Потом закупил спиртосодержащую жидкость, пол-литровые стеклянные бутылки с надписью «Русский Север Традиционная водка» и крышки для них.

Вместе злоумышленники разбавили жидкость водой и разлили алкоголь по бутылкам - получилось около 1 000 штук. Автор идеи отвез товар заказчику, выручив за него 62 500 рублей.

Затем подсудимые тем же способом подготовили еще 300 бутылок с этикетками «Русский Север Традиционная водка» и столько же с надписью FINSKAYA SILVER VODKA на 37 500 рублей.

Когда самый активный член группы доставил их заказчику, действовавшему в рамках контрольной закупки, его задержали правоохранители.

Как выяснилось, за весь период своей деятельности злоумышленники наторговали на 267 920 рублей.

Каждому из членов группы назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили в Зареченском городском суде.

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Гость|23.03.2020 15:33|

Опять Заречный!? Этот город криминала нуждается в чистке вместе с местной полицией,которая согласно сводкам способствует криминалетету.

Гость|23.03.2020 15:37|

penzainform.ru писал(a):

1 000 штук за 62500
penzainform.ru писал(a):
300 бутылок за 37500
С чем связано подорожание?

Гость|23.03.2020 16:08|

душат малый бизнес

Имя: Гость
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