Сетевое издание|18+|Понедельник|13 апр 2020|21:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Группе пензенских мошенников грозит лишение свободы на 6 лет

Печать

Документы неопровержимо доказали причастность их владельцев к незаконному обогащению более чем на 2,5 миллиона рублей.

«На территории Пензы с 2016 по 2019 год действовала группа в количестве не менее 10 человек, которые с целью получения от страховых компаний средств в виде страховых выплат инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего представляли в страховые компании документы, содержавшие недостоверные сведения о ДТП», - сообщил следователь СЧ СУ УМВД России по области Руслан Пономарев.

Суммы выплаты - от 5 000 до 150 000 рублей - зависели от того, какие повреждения якобы получила машина.

У злоумышленников изъяли не только подтверждающие бумаги, но и средства связи, а также автомобили.

«Все задержанные допрошены и дали признательные показания. Им избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается», - добавил Руслан Пономарев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте