Группе пензенских мошенников грозит лишение свободы на 6 лет

13.04.2020 | 19:35

Документы неопровержимо доказали причастность их владельцев к незаконному обогащению более чем на 2,5 миллиона рублей.

«На территории Пензы с 2016 по 2019 год действовала группа в количестве не менее 10 человек, которые с целью получения от страховых компаний средств в виде страховых выплат инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего представляли в страховые компании документы, содержавшие недостоверные сведения о ДТП», - сообщил следователь СЧ СУ УМВД России по области Руслан Пономарев.

Суммы выплаты - от 5 000 до 150 000 рублей - зависели от того, какие повреждения якобы получила машина.

У злоумышленников изъяли не только подтверждающие бумаги, но и средства связи, а также автомобили.

«Все задержанные допрошены и дали признательные показания. Им избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается», - добавил Руслан Пономарев.