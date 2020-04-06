06.04.2020 | 15:39

В Пензе возбудили уголовное дело по факту смерти 58-летнего работника транспортной организации, расположенной на Бийской улице.

Как установило следствие, утром 23 марта 2020 года мужчина занимался ремонтом трактора. Домкрат сорвался - и горожанин оказался придавленным транспортным средством.

От полученных травм ремонтник скончался на месте.

«Произошедшее стало возможным из-за нарушения требований охраны труда работниками общества с ограниченной ответственностью», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, которые должны были контролировать соблюдение требований охраны труда.

«Расследование продолжается», - подытожила Евгения Воеводина.

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