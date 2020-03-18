18.03.2020 | 16:35

Уроженца Республики Таджикистан подозревают в распространении наркотиков на территории Пензенской области. Оперативникам стало известно, что в своем автомобиле он перевозит запрещенные препараты. Информация подтвердилась.

«В ходе проведения досмотра транспортного средства в заднем сиденье было обнаружено замаскированным и изъято наркотическое средство героин общим весом свыше 1 килограмма», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Запрещенные вещества задержанный забирал бесконтактным способом на территории Московской области. В Пензе он должен был оборудовать 4 тайника по 250 граммов каждый.

Это был второй приезд «гастролера» в Пензенскую область. Молодой человек находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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