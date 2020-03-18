Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|18:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  87.42  |  $  80.50

Криминал | В Пензе задержали курьера с партией героина весом свыше килограмма

18.03.2020|16:35
Печать

Уроженца Республики Таджикистан подозревают в распространении наркотиков на территории Пензенской области. Оперативникам стало известно, что в своем автомобиле он перевозит запрещенные препараты. Информация подтвердилась.

«В ходе проведения досмотра транспортного средства в заднем сиденье было обнаружено замаскированным и изъято наркотическое средство героин общим весом свыше 1 килограмма», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Запрещенные вещества задержанный забирал бесконтактным способом на территории Московской области. В Пензе он должен был оборудовать 4 тайника по 250 граммов каждый.

Это был второй приезд «гастролера» в Пензенскую область. Молодой человек находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|18.03.2020 18:44|

КОГДА ЖЕ НАЧНЕТСЯ ОТСТРЕЛ ДАННЫХ ТВАРЕЙ!!!или в худшем случае отсидка от 20 годиков, а ни как до 20.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте