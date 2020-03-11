11.03.2020 | 15:46

До 20 лет лишения свободы грозит уроженцу Армении, который занимался распространением наркотиков в Пензенском регионе.

«В город Пензу он прибыл около трех лет назад. Здесь женился, работал в шашлычной около двух с половиной лет, после чего (как он говорил, денег не хватало) решил подзаработать незаконным образом. Жену и ребенка, как он пояснил, он брал для обеспечения мер конспирации при оборудовании тайников с наркотиками», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

«У нас скоро будет второй ребенок. 4 месяца», - рассказала жена задержанного.

«Они не знали ничего. Мы гуляли, я отошел, как будто в туалет, - и все. Я жалею обо всем, что сделал за эти несколько дней. Мне срочно нужны были деньги. Получилось только стать дебилом», - пояснил задержанный.

При досмотре у молодого человека был изъят сверток, в котором находилось около 50 граммов синтетического наркотического средства «скорость». Кроме того, полицейские нашли три тайника с запрещенными веществами.

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