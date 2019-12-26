26.12.2019 | 15:43

Вступил в законную силу приговор бывшему генеральному директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву, виновному в злоупотреблении полномочиями.

В 2012 году без решения совета директоров Вениамин Бочкарев организовал работу агентства по расселению домов в Пензе на улицах Сердобской, Либерсона, Урицкого и Набережная Реки Пензы в зоне строительства моста.

Семья, проживавшая в доме № 7 на улице Либерсона, требовала предоставить без доплаты двухкомнатную и однокомнатную квартиры. Бочкарев распорядился согласиться на эти условия и заключить с людьми договоры мены квартир, включив в них пункт о том, что доплату за расселяемых граждан якобы производит поручитель.

Новоселы получили две квартиры с обременениями - в Пензе на улице Антонова и в селе Засечном на Семейной улице. Когда же они обратились в агентство с просьбой снять обременения с квартир, Бочкарев потребовал выплатить доплату в размере 2,2 млн рублей. Не получив денег, он обратился в суд, который встал на защиту его интересов. В итоге бывшие новоселы лишились предоставленных им квартир, а их прежнее жилище на Либерсона было уже снесено.

Кроме того, АИК с 2007 по 2015 год являлось оператором реализации ряда областных жилищных целевых программ и получало бюджетные средства для выдачи льготных займов.

По приказу Бочкарева выдача таких займов прекратилась, а с расчетных счетов агентства было списано и направлено на другие цели более 13 млн рублей. В целом же агентство не предоставило займы 31 семье на сумму свыше 19,867 млн рублей и не оплатило выполненные работы более чем на 454,6 тыс. рублей.

2 сентября 2019 года районный суд вынес Вениамину Бочкареву приговор: 2 года 6 месяцев колонии общего режима с лишением права в течение двух лет заниматься определенными видами деятельности, а также штраф в размере 60 тысяч рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам вынесла решение об изменении приговора в части исчисления срока и зачета наказания. Квалификация действий осужденного и назначенное наказание остались прежними. Приговор вступил в законную силу 25 декабря 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.