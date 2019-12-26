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Криминал | Вступил в силу приговор В. Бочкареву, лишившему пензенцев жилья

26.12.2019|15:43
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Вступил в законную силу приговор бывшему генеральному директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву, виновному в злоупотреблении полномочиями.

В 2012 году без решения совета директоров Вениамин Бочкарев организовал работу агентства по расселению домов в Пензе на улицах Сердобской, Либерсона, Урицкого и Набережная Реки Пензы в зоне строительства моста.

Семья, проживавшая в доме № 7 на улице Либерсона, требовала предоставить без доплаты двухкомнатную и однокомнатную квартиры. Бочкарев распорядился согласиться на эти условия и заключить с людьми договоры мены квартир, включив в них пункт о том, что доплату за расселяемых граждан якобы производит поручитель.

Новоселы получили две квартиры с обременениями - в Пензе на улице Антонова и в селе Засечном на Семейной улице. Когда же они обратились в агентство с просьбой снять обременения с квартир, Бочкарев потребовал выплатить доплату в размере 2,2 млн рублей. Не получив денег, он обратился в суд, который встал на защиту его интересов. В итоге бывшие новоселы лишились предоставленных им квартир, а их прежнее жилище на Либерсона было уже снесено.

Кроме того, АИК с 2007 по 2015 год являлось оператором реализации ряда областных жилищных целевых программ и получало бюджетные средства для выдачи льготных займов.

По приказу Бочкарева выдача таких займов прекратилась, а с расчетных счетов агентства было списано и направлено на другие цели более 13 млн рублей. В целом же агентство не предоставило займы 31 семье на сумму свыше 19,867 млн рублей и не оплатило выполненные работы более чем на 454,6 тыс. рублей.

2 сентября 2019 года районный суд вынес Вениамину Бочкареву приговор: 2 года 6 месяцев колонии общего режима с лишением права в течение двух лет заниматься определенными видами деятельности, а также штраф в размере 60 тысяч рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам вынесла решение об изменении приговора в части исчисления срока и зачета наказания. Квалификация действий осужденного и назначенное наказание остались прежними. Приговор вступил в законную силу 25 декабря 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|26.12.2019 16:03|

Смешно.

Гость|26.12.2019 16:04|

А люди по-прежнему без жилья? Пока суды выносят такие приговоры, нет никакой надежды на справедливость.

Гость|26.12.2019 16:07|

Воруй больше, штраф всего 60 тысяч ... Уже даже не смешно.

Гость|26.12.2019 16:12|

Гость писал(a):

Воруй больше, штраф всего 60 тысяч
А он что то украл, присвоил?

Гость|26.12.2019 16:14|

Гость писал(a):

А он что то украл, присвоил?
penzainform.ru писал(a):
В итоге бывшие новоселы лишились предоставленных им квартир, а их прежнее жилище на Либерсона было уже снесено.
Жилье у людей украл.

Гость|26.12.2019 16:18|

Надо его жильё продать и людям купить квартиры, тогда хоть призадумаются твари бесстыжие

Гость|26.12.2019 16:21|

Гость писал(a):

Жилье у людей украл.
Он его себе что ли взял?

Гость|26.12.2019 16:29|

Гость писал(a):

Он его себе что ли взял?
ты его родственник чтоль? заступник

Гость|26.12.2019 16:30|

Гость писал(a):

Он его себе что ли взял?
по-твоему его не за что судить вообще? мож орденом тогда наградить за заслуги перед Отечеством?

Гость|26.12.2019 16:30|

Надо его в жопу выебать и бомжам отдать

Гость|26.12.2019 16:31|

penzainform.ru писал(a):

Не получив денег, он обратился в суд, который встал на защиту его интересов.
А судью тоже посадят?

Гость|26.12.2019 16:31|

penzainform.ru писал(a):

на другие цели более 13 млн рублей. В целом же агентство не предоставило займы 31 семье на сумму свыше 19,867 млн рублей и не оплатило выполненные работы более чем на 454,6 тыс. рублей.
Гость писал(a):
А он что то украл, присвоил?
это по-твоему ничего? ну да, маловато вам не миллирды

Гость|26.12.2019 16:33|

Гость писал(a):

это по-твоему ничего? н
Себе взял? Присвоил?

Гость|26.12.2019 16:33|

Гость писал(a):

Надо его в жопу выебать и бомжам отдать
зачет

Гость|26.12.2019 16:34|

Гость писал(a):

Себе взял? Присвоил?
а что в детский дом перечислил?

Имя: Гость
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