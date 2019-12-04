04.12.2019 | 16:59

53-летняя жительница Сердобского района предстанет перед судом за дачу заведомо ложных показаний.

Следствие установило, что женщина пыталась выгородить свою подругу. Обе являлись сотрудницами администрации одного из сельсоветов, и одна из них за две бутылки вина и 20 000 рублей оформила не зарегистрированному в сельсовете гражданину справку о владении подсобным хозяйством.

Коллега обвиняемой, проходившая свидетельницей по делу, была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако она уверяла, что ее подруга не совершала никакого коррупционного преступления.

Тем не менее доказательства обратного были установлены другими материалами. Чиновницу приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.

«Уголовное дело в отношении ее приятельницы, давшей ложные показания, после обвинительного заключения направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.