28.11.2019 | 16:33

В Шемышейском районе в очередной раз выявили незаконную рубку деревьев. Об этом в пресс-службе регионального минлесхоза сообщили в четверг, 28 ноября.

Речь идет о 137 живых и одной сухой соснах, а также одной живой березе. Нелегальная заготовка древесины велась на территории четвертого квартала Чапаевского участка Шемышейско-Чапаевского лесничества.

«Общий объем всей незаконной рубки составил 142,47 кубометра. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, - 2 млн 164 тыс. 269 рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы», - уточнили в пресс-службе.

На днях сообщалось, что в том же лесничестве оказалась браконьерски спиленной 71 сосна. Одно дерево было сухим, остальные - живыми. Объем срубленной древесины - 43,7 кубометра, ущерб - 1 млн 666 тыс. 246 рублей.