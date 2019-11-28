28.11.2019 | 08:51

В Башмаковском районе 40-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что вечером 30 апреля мужчина приехал в поселок Спиртзавод, чтобы навестить свою дочь, живущую вместе с 33-летней матерью.

«1 мая он употреблял спиртное. Вечером того же дня между ним и бывшей супругой произошел конфликт. Мужчина схватил металлическую отвертку и нанес ею не менее девяти ударов по голове, телу и рукам женщины. После того как отвертка сломалась, он взял в руку нож и ударил ее еще не менее трех раз по телу», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.

Когда в квартиру пришла мать жертвы, она попыталась остановить нападавшего и стала звать на помощь. Она вывела дочь во двор дома, но злоумышленник догнал их и еще раз ударил бывшую жену ножом, отчего тот сломался.

Женщину госпитализировали в Каменскую межрайонную больницу, оказали ей необходимую медицинскую помощь. Мужчину по решению суда взяли под стражу на все время следствия и судебного разбирательства.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.