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Криминал | В Пензенской области осужден мужчина, пытавшийся заколоть бывшую жену

28.11.2019|08:51
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В Башмаковском районе 40-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что вечером 30 апреля мужчина приехал в поселок Спиртзавод, чтобы навестить свою дочь, живущую вместе с 33-летней матерью.

«1 мая он употреблял спиртное. Вечером того же дня между ним и бывшей супругой произошел конфликт. Мужчина схватил металлическую отвертку и нанес ею не менее девяти ударов по голове, телу и рукам женщины. После того как отвертка сломалась, он взял в руку нож и ударил ее еще не менее трех раз по телу», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.

Когда в квартиру пришла мать жертвы, она попыталась остановить нападавшего и стала звать на помощь. Она вывела дочь во двор дома, но злоумышленник догнал их и еще раз ударил бывшую жену ножом, отчего тот сломался.

Женщину госпитализировали в Каменскую межрайонную больницу, оказали ей необходимую медицинскую помощь. Мужчину по решению суда взяли под стражу на все время следствия и судебного разбирательства.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость|28.11.2019 08:55|

А что так мало? По году за каждый удар отвёрткой и ножом не дали.

Гость|28.11.2019 08:55|

Начался день на Пенза информ с убийст,значит так и закончится!

Гость|28.11.2019 09:27|

Гость писал(a):

,значит так и закончится!
Закончится Прорывом канализации...

Гость|28.11.2019 09:30|

Одни страсти мордасти

Белозерцев бордюры в Китай ещё не экспортирует?

Имя: Гость
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