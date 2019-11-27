Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|10:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  70.62  |  $  64.15

Криминал | В Наровчате избившего мать мужчину осудили за кражу

27.11.2019|09:46
Печать

42-летнему жителю Наровчатского района не удалось добиться смягчения наказания, назначенного ему за нападение на мать и кражу с незаконным проникновением в жилище.

Первое уголовное дело было рассмотрено в августе 2019 года. Мужчину приговорили к трем месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за то, что он нанес побои своей 69-летней матери, используя рулон обоев.

В сентябре гражданин вновь предстал перед судом – на этот раз за кражу. Было установлено, что в июле он проник в дом знакомого, воспользовавшись его временным отсутствием (выдернул из косяка входной двери металлический пробой с навесным замком), и похитил из верхнего ящика комода 29 тысяч рублей.

Деньги он потратил на покупку продуктов, спиртных напитков и сотового телефона.

«Вину в совершении преступления он признал частично, пояснив, что прошел в дом через незапертую дверь, поскольку искал потерпевшего, чтобы вместе с ним поехать работать, и похитил всего 10 000 рублей. Доводы подсудимого о том, что часть из похищенных денег являлась задолженностью потерпевшего перед ним по заработной плате, были полностью опровергнуты показаниями потерпевшего», - сообщается на сайте Наровчатского районного суда.

В результате по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, мужчину приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании 29 000 рублей.

Мужчина обжаловал приговор в Пензенском областном суде, но его не изменили.

0
0
0
0
 
Гость|27.11.2019 10:16|

Горе для матери... Он для нее всегда ребенок...

Гость|27.11.2019 10:50|

"|27.11.2019 10:16|

Горе для матери... Он для нее всегда ребенок..."такой "ребёнок"никогда НЕ_ПРОСИТПРОЩЕНИЯ и НЕ_БЛАГОДАРИТ по-настоящему.Это не горе.Из "ребёнка" вышла какая-то жертва Зла.А государству есть дело до таких.кто нарушает его законы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!