27.11.2019 | 09:46

42-летнему жителю Наровчатского района не удалось добиться смягчения наказания, назначенного ему за нападение на мать и кражу с незаконным проникновением в жилище.

Первое уголовное дело было рассмотрено в августе 2019 года. Мужчину приговорили к трем месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за то, что он нанес побои своей 69-летней матери, используя рулон обоев.

В сентябре гражданин вновь предстал перед судом – на этот раз за кражу. Было установлено, что в июле он проник в дом знакомого, воспользовавшись его временным отсутствием (выдернул из косяка входной двери металлический пробой с навесным замком), и похитил из верхнего ящика комода 29 тысяч рублей.

Деньги он потратил на покупку продуктов, спиртных напитков и сотового телефона.

«Вину в совершении преступления он признал частично, пояснив, что прошел в дом через незапертую дверь, поскольку искал потерпевшего, чтобы вместе с ним поехать работать, и похитил всего 10 000 рублей. Доводы подсудимого о том, что часть из похищенных денег являлась задолженностью потерпевшего перед ним по заработной плате, были полностью опровергнуты показаниями потерпевшего», - сообщается на сайте Наровчатского районного суда.

В результате по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, мужчину приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании 29 000 рублей.

Мужчина обжаловал приговор в Пензенском областном суде, но его не изменили.