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Криминал | Житель Наровчата избил пожилую мать рулоном обоев

07.08.2019|10:31
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42-летнего жителя Наровчата осудили за избиение 69-летней матери. Днем 30 июня родственники поссорились, и пьяный сын дважды ударил родительницу по спине рулоном обоев.

Мужчина и раньше проявлял агрессию. В декабре прошлого года его уже привлекали к ответственности за побои. Тогда он два раза стукнул мать рукой по руке и один - табуретом по ноге. За это его арестовывали на 12 суток.

Кроме того, в течение года на злоумышленника неоднократно составляли протоколы за нарушение общественного порядка.

В итоге жителю Наровчата назначили наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

«Согласно приговору вещественное доказательство - рулон обоев - постановлено возвратить потерпевшей», - уточнили в Наровчатском районном суде.

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Гость|07.08.2019 10:44|

Обои с шелкографией?

Гость|07.08.2019 10:45|

Под покраску

Гость|07.08.2019 10:49|

Матушке только остаётся ждать,когда изверг сдохнет от пьянки? Убийством всё закончится...

Имя: Гость
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