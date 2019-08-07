07.08.2019 | 10:31

42-летнего жителя Наровчата осудили за избиение 69-летней матери. Днем 30 июня родственники поссорились, и пьяный сын дважды ударил родительницу по спине рулоном обоев.

Мужчина и раньше проявлял агрессию. В декабре прошлого года его уже привлекали к ответственности за побои. Тогда он два раза стукнул мать рукой по руке и один - табуретом по ноге. За это его арестовывали на 12 суток.

Кроме того, в течение года на злоумышленника неоднократно составляли протоколы за нарушение общественного порядка.

В итоге жителю Наровчата назначили наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

«Согласно приговору вещественное доказательство - рулон обоев - постановлено возвратить потерпевшей», - уточнили в Наровчатском районном суде.