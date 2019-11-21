21.11.2019 | 09:59

В Бессоновском районе возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего пензенца, который уклонялся от призыва на военную службу с 2018 года.

Молодой человек стоял на учете в отделе военного комиссариата по Бессоновскому и Мокшанскому районам. С октября 2018-го ему под роспись вручались повестки. Однако пензенец игнорировал их, в указанные дни в военкомат не являлся и ничем не объяснял свое отсутствие.

Действия горожанина попали под санкцию части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»), сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее в Городище суд вынес приговор 26-летнему местному уклонисту. Мужчина признал, что уважительных причин для отсрочки у него нет, но служить он не желает, потому что близок к предельному возрасту - 27 годам.