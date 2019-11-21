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Криминал | Пензенцу, год игнорировавшему повестки из военкомата, грозит суд

21.11.2019|09:59
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В Бессоновском районе возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего пензенца, который уклонялся от призыва на военную службу с 2018 года.

Молодой человек стоял на учете в отделе военного комиссариата по Бессоновскому и Мокшанскому районам. С октября 2018-го ему под роспись вручались повестки. Однако пензенец игнорировал их, в указанные дни в военкомат не являлся и ничем не объяснял свое отсутствие.

Действия горожанина попали под санкцию части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»), сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее в Городище суд вынес приговор 26-летнему местному уклонисту. Мужчина признал, что уважительных причин для отсрочки у него нет, но служить он не желает, потому что близок к предельному возрасту - 27 годам.

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Гость|21.11.2019 10:17|

Наверно глубоко верующий человек и не может даже смотреть на оружие?

Гость|21.11.2019 10:50|

Гость писал(a):

Наверно глубоко верующий человек и не может даже смотреть на оружие?
и в долг у государства он не брал,так что ничего он им не должен.

Гость|21.11.2019 10:58|

penzainform.ru писал(a):

(«Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»),
Он не хочет пополнить ряды Рамилей Шамсутдиновых.

Гость|21.11.2019 11:08|

Армия? Что она ему даст то?

Гость|21.11.2019 11:10|

Гость писал(a):

и в долг у государства он не брал,так что ничего он им не должен.
Согласна! Какой долг? А что вообще ему государство дало? Платное образование и платную медицину только дало государство! армия должна быть добровольной!

Гость|21.11.2019 11:13|

Платим за все, если чуть зависишь от государства - отнимут по- максимуму(медсправки вон по 10к+).Какая на хер армия?

Гость|21.11.2019 11:17|

Зарвавшиеся кровавые твари рулят в этой стране и нашей области.

Гость|21.11.2019 11:20|

Жадные ненасытные кровососы хотят еще и еще. Жизнь вокруг себя превращают в ад.

Гость|21.11.2019 11:29|

Клал я на ваше псевдогосударство.Вот СССР было социальным государством.

Имя: Гость
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