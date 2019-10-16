16.10.2019 | 13:27

В Городище вынесли приговор 26-летнему местному жителю, который уклонялся от службы в армии.

Молодой мужчина получил российское гражданство в конце 2018 года, а в январе 2019-го встал на воинский учет. 1 апреля медицинская комиссия признала его годным к службе. Поняв, что избежать исполнения почетной обязанности не удастся, горожанин не явился на заседание призывной комиссии и стал скрываться от сотрудников отдела военного комиссариата.

На суде он раскаялся в совершенном. Мужчина признал, что уважительных причин для отсрочки у него нет, но служить он не желает, потому что близок к предельному возрасту, 27 годам.

«Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого и не усмотрев оснований для назначения иного вида наказания, суд назначил ему штраф в размере 50 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда Пензенской области.

Приговор вступил в силу во вторник, 15 октября.