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Криминал | В Городище 26-летний уклонист оправдался возрастом

16.10.2019|13:27
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В Городище вынесли приговор 26-летнему местному жителю, который уклонялся от службы в армии.

Молодой мужчина получил российское гражданство в конце 2018 года, а в январе 2019-го встал на воинский учет. 1 апреля медицинская комиссия признала его годным к службе. Поняв, что избежать исполнения почетной обязанности не удастся, горожанин не явился на заседание призывной комиссии и стал скрываться от сотрудников отдела военного комиссариата.

На суде он раскаялся в совершенном. Мужчина признал, что уважительных причин для отсрочки у него нет, но служить он не желает, потому что близок к предельному возрасту, 27 годам.

«Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого и не усмотрев оснований для назначения иного вида наказания, суд назначил ему штраф в размере 50 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда Пензенской области.

Приговор вступил в силу во вторник, 15 октября.

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Гость|16.10.2019 14:08|

penzainform.ru писал(a):

«Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого и не усмотрев оснований для назначения иного вида наказания, суд назначил ему штраф в размере 50 000 рублей»
Ну и отпустили бы его. Пофигу.

Гость|16.10.2019 14:09|

А что так можно? 50000 заплатил и не служи?

Гость|16.10.2019 14:11|

50 приемлемо. Взятка военкомам больше, наверное.

Гость|16.10.2019 14:18|

penzainform.ru писал(a):

почетной обязанности
Никто ничего государству необязан, это государство обязано т.к. существует за счет налогов граждан!

Гость|16.10.2019 14:25|

penzainform.ru писал(a):

Молодой мужчина получил российское гражданство в конце 2018 года, а в январе 2019-го встал на воинский учет.
Надо было годок подождать, пока 27 стукнет, тогда ничего бы он не был должен вообще вновь приобретённому государству.

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