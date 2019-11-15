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Криминал | 78-летняя жительница Кузнецка отдала «прокурору» более 200 тысяч

15.11.2019|09:24
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Сотрудники полиции Кузнецка проводят проверку по обращению 78-летней местной жительницы, лишившейся более 200 тысяч рублей.

На телефон пенсионерки позвонил неизвестный, представившийся сотрудником прокуратуры Москвы. Он заявил, что задержаны мошенники, от действий которых якобы пострадала кузнечанка. По его словам, злоумышленники продавали поддельные медикаменты и собеседнице полагается компенсация.

Чтобы получить деньги, пенсионерка должна была оплатить услуги адвоката и госпошлину.

В итоге за две недели она перечислила на два электронных кошелька 204 тысячи рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось, что 36-летняя жительница Кузнецка потеряла почти 1,5 миллиона рублей, будучи уверенной, что вкладывает деньги в акции компании «Боинг».

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Гость|15.11.2019 09:35|

penzainform.ru писал(a):

В итоге за две недели она перечислила на два электронных кошелька 204 тысячи рублей
Красиво жить не запретишь. Дурь - она с рождения.

Гость|15.11.2019 09:43|

Кузнечики не жадные,но халяволюбивые.

Гость|15.11.2019 10:21|

Да тыж моя умница.

Гость|15.11.2019 10:56|

отлично! внукам не давала ни копейки - поплатилась старуха!

Имя: Гость
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