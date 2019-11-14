14.11.2019 | 10:14

В Кузнецке 36-летняя горожанка поддалась на уговоры мошенников и вложила накопления в компанию «Боинг».

Ей позвонил незнакомец и предложил поработать трейдером. Женщине нужно было вложить деньги в акции компаний и получить выгоду от роста их стоимости.

Предложение горожанке понравилось, и она приняла его. Начинающий трейдер зарегистрировалась на указанном незнакомцем сайте и чуть позже приняла звонок от другого мужчины, который предложил ей связаться с компанией «Боинг». Для инвестирования нужно было пополнить счет биткоинами.

«Гражданке предложили воспользоваться услугами сайта-обменника, на котором она обменяла 18 993 доллара США на биткоины, после чего попыталась пополнить счет в своем «Личном кабинете». Однако ей сообщили, что произошел сбой и перевод необходимо повторить», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

После этого кузнечанка догадалась, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело и в настоящее время устанавливают личности злоумышленников.