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Криминал | Кузнечанка связалась с «Боингом» и потеряла почти 1,5 миллиона рублей

14.11.2019|10:14
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В Кузнецке 36-летняя горожанка поддалась на уговоры мошенников и вложила накопления в компанию «Боинг».

Ей позвонил незнакомец и предложил поработать трейдером. Женщине нужно было вложить деньги в акции компаний и получить выгоду от роста их стоимости.

Предложение горожанке понравилось, и она приняла его. Начинающий трейдер зарегистрировалась на указанном незнакомцем сайте и чуть позже приняла звонок от другого мужчины, который предложил ей связаться с компанией «Боинг». Для инвестирования нужно было пополнить счет биткоинами.

«Гражданке предложили воспользоваться услугами сайта-обменника, на котором она обменяла 18 993 доллара США на биткоины, после чего попыталась пополнить счет в своем «Личном кабинете». Однако ей сообщили, что произошел сбой и перевод необходимо повторить», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

После этого кузнечанка догадалась, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело и в настоящее время устанавливают личности злоумышленников.

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Гость|14.11.2019 10:29|

Не удивило. Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Гость|14.11.2019 10:45|

С Боингом она погорячилась,в следующийраз пусть замутит с Илоном Маском. Там и перспективы круче,через него можно "не драго" прикупить участок на любой планете и перепродать с хорошим,нет с баснословным наваром.

Гость|14.11.2019 10:46|

penzainform.ru писал(a):

она обменяла 18 993 доллара США
Ну не хило так, не хило! Нормально у нас кузнечане живут!

Имя: Гость
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