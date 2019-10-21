21.10.2019 | 16:21

В Нижнем Ломове 22-летний молодой человек предстанет перед судом за грабеж, совершенный более шести лет назад.

По данным следствия, в один из апрельских дней 2013 года злоумышленник, которому на тот момент было 15 лет, встретил на улице Луначарского двух знакомых-ровесников.

Увидев у одного из них сотовый телефон, он решил заполучить мобильник. Сначала ударил обладателя устройства один раз по лицу и два раза ногами по ногам. Потом, уже на автобусной остановке на улице Сергеева, дважды стукнул подростка кулаком по голове.

«Опасаясь дальнейшего избиения, последний передал телефон стоимостью чуть более 2,7 тыс. рублей, которым злоумышленник распорядился по своему усмотрению», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В 2014 году, когда расследование дела завершилось, обвиняемый скрылся, уехав в Москву, и был объявлен в розыск. Пять лет он жил в Московской области без документов. В сентябре 2019-го его задержали в столице и вернули на родину.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния молодой человек признал. По решению суда он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.