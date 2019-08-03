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Криминал | В Пензе задержали пьяного водителя с поддельными правами

03.08.2019|17:39
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Сотрудникам регионального управления ГИБДД удалось задержать пьяного за рулем преступника. Они остановили его под покровом ночи.

«Гражданин, двигаясь на своем автомобиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пензе, после чего данные сотрудники попросили его предъявить водительское удостоверение и иные документы на транспортное средство, на котором тот передвигался», - пояснил дознаватель отделения дознания ОП № 5 УМВД РФ по г. Пензе Илья Глушенков.

Представленные бумаги вызвали подозрение у госавтоинспекторов. При проверке выяснилось, что они фальшивые. Настоящих мужчина был лишен. Он ранее привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности.

«Находясь на заработках в городе Москва в 2018 году, на станции «Воробьевы горы» данный водитель приобрел поддельное водительское удостоверение у неизвестного ему лица», - сообщил Илья Глушенков.

За использование фальшивых документов задержанный может отправиться под арест на срок до 6 месяцев.

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Гость|03.08.2019 18:55|

опять яндекс

Гость|03.08.2019 19:48|

Сегодня на дороге Контроль Пенза в 17-18.00женщина за рулем ниссан создавала намеренно аварийные ситуации. Ей было весело.. У этой тетки надо отобрать права

Имя: Гость
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