01.08.2019 | 17:49

В Пензенском районе вынесли приговор 54-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего пострадал человек.

2 октября прошлого года мужчина ехал на своей машине по дороге Пенза - Кондоль вне какого-либо населенного пункта и сбил пешехода. Последний двигался по обочине в попутном направлении, держа за руль велосипед.

В результате аварии потерпевший получил перелом костей левой голени, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде года ограничения свободы с лишением права управлять транспортом на два с половиной года, сообщили в Пензенском районном суде.