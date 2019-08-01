Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|19:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
  71.35  |  $  64.51

Криминал | Водитель, сбивший пешехода в Пензенском районе, выслушал приговор

01.08.2019|17:49
Печать

В Пензенском районе вынесли приговор 54-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего пострадал человек.

2 октября прошлого года мужчина ехал на своей машине по дороге Пенза - Кондоль вне какого-либо населенного пункта и сбил пешехода. Последний двигался по обочине в попутном направлении, держа за руль велосипед.

В результате аварии потерпевший получил перелом костей левой голени, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Водитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде года ограничения свободы с лишением права управлять транспортом на два с половиной года, сообщили в Пензенском районном суде.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!