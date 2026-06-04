Пензенца осудили за жестокое убийство тети с психическим расстройством

В Пензе вынесли приговор 65-летнему местному жителю, который с особой жестокостью убил престарелую родственницу с хроническим психическим расстройством.

В 2024 году мужчина перевез из Москвы в свой дом 85-летнюю тетю, которой требовался постоянный уход. В ночь с 18 на 19 января 2025-го они поссорились.

Во время конфликта племянник вышел из себя. Он вооружился тупым твердым предметом (следствие не установило, каким именно) и не менее 56 раз ударил тетю по различным частям тела.

«Пенсионерке были причинены многочисленные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, кровоподтеков и ссадин, а также тупой травмы грудной клетки, которая повлекла ее смерть на месте преступления», - пояснили в областной прокуратуре.

Вскоре пензенца задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. До суда мужчина содержался под стражей, уточнили в региональном управлении СКР.

«Вину в совершении преступления он не признал, пояснив, что хорошо относился к своей тете, ухаживал за ней, дарил подарки. Он выдвигал несколько версий произошедшего: ее неудачное падение либо убийство неизвестным человеком, забравшимся в его дом», - добавили в Пензенском областном суде.

Тем не менее вина племянника была доказана. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.