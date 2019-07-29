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Криминал | Пензенец ждал посылку с мотоциклом, а получил мешок цемента

29.07.2019|17:23
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Поменять мотоцикл на новый с небольшой доплатой решил житель Пензы, но попался на удочку мошенника. В сети интернет мужчина разместил объявление. На него откликнулся молодой человек из другого региона.

«Участники сделки договорились, что в один день отправят свои мотоциклы транспортной компанией. После того как посылку жителя Пензы приняли к доставке в город Новороссийск, он сообщил об этом новому знакомому. Неделю спустя заявитель получил уведомление транспортной компании о доставке товара. Он получил посылку и привез ее домой», - сообщил заместитель начальника СУ УМВД России по г. Пензе Олег Буканов.

«Вскрыв ящик, увидел в нем мешок цемента и два обода. И я сразу понял, что меня кинули», - рассказал молодой человек.

Друг уговорил потерпевшего написать заявление в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность человека, который получил мотоцикл заявителя. Им оказался 18-летний житель города Анапы Краснодарского края. Оперативники задержали его и доставили в город Пензу для проведения следственных действий»,- пояснил Олег Буканов.

Подозреваемый рассказал, что никакого мотоцикла у него изначально не было и он намеренно ввел пензенца в заблуждение. Похищенное транспортное средство молодой человек разобрал на запчасти и продал.

«Причиненный потерпевшему ущерб житель Краснодарского края возместил в полном объеме. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - добавил Олег Буканов.

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Гость|29.07.2019 18:51|

Вот лошара !

Гость|29.07.2019 18:52|

Пензенский дуримар

Гость|29.07.2019 18:54|

Очередной твердолобый буртас.

Гость|29.07.2019 19:01|

Так этот неодерталец может и жопу через трейд-ин обменять на обезьянью.

Гость|29.07.2019 19:07|

Такого лоха и в туза развести как два пальца.

Гость|29.07.2019 19:10|

Деньги на цемент не жаль!пал тонны навоза лучше.

Гость|29.07.2019 19:27|

Был я с явой,а теперь я отс..у.

Имя: Гость
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