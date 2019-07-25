Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|19:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  71.18  |  $  63.81
 

Криминал | В Пензе пьяный мужчина похитил «Ладу Калину»

25.07.2019|17:02
Печать

Два года стоял без движения автомобиль во дворе жилого дома, а однажды исчез.

Брошенным он не был. Хозяин машины за ее состоянием следил. «Периодически я заходил, проверял, смотрел, в какой состоянии находится аккумулятор, подкачивал колеса», - рассказал потерпевший.

Не обнаружив своей «Лады», мужчина написал заявление в полицию. Автомобиль нашли в Белинском районе. Правда, не в том состоянии, в котором владелец видел его в последний раз.

«Четыре колеса спущены, передние два точно под замену; отсутствует аккумулятор, разбиты два стекла, трещина на лобовом стекле по высоте и небольшая вмятина в водительской двери», - перечислил потерпевший.

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что ранее судимый молодой человек 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу автомобиля «Лада Калина», припаркованного возле одного из домов на территории Первомайского района города Пензы. Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции», - пояснил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Максим Кравченков.

Злоумышленник признался, что украл «Калину», чтобы потом продать по запчастям. Идея эта пришла ему в голову после принятия спиртных напитков. Теперь мужчине грозит тюремный срок до 5 лет.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!