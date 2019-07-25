25.07.2019 | 17:02

Два года стоял без движения автомобиль во дворе жилого дома, а однажды исчез.

Брошенным он не был. Хозяин машины за ее состоянием следил. «Периодически я заходил, проверял, смотрел, в какой состоянии находится аккумулятор, подкачивал колеса», - рассказал потерпевший.

Не обнаружив своей «Лады», мужчина написал заявление в полицию. Автомобиль нашли в Белинском районе. Правда, не в том состоянии, в котором владелец видел его в последний раз.

«Четыре колеса спущены, передние два точно под замену; отсутствует аккумулятор, разбиты два стекла, трещина на лобовом стекле по высоте и небольшая вмятина в водительской двери», - перечислил потерпевший.

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что ранее судимый молодой человек 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу автомобиля «Лада Калина», припаркованного возле одного из домов на территории Первомайского района города Пензы. Данный гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции», - пояснил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Максим Кравченков.

Злоумышленник признался, что украл «Калину», чтобы потом продать по запчастям. Идея эта пришла ему в голову после принятия спиртных напитков. Теперь мужчине грозит тюремный срок до 5 лет.