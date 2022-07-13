Театр «Кириллица» поставит новый спектакль при поддержке «Рисана»

13.07.2022 | 14:47

Студенческий театр Пензенского государственного университета «Кириллица» готовит спектакль по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха «Калека с острова Инишмаан» при поддержке строительной группы «Рисан», которой в этом году исполняется 20 лет.

Художественный руководитель театра Константин Бутин отметил, что идею для спектакля подал коллега - режиссер пермского театра «У Моста» Сергей Федотов. Это первый спектакль в репертуаре «Кириллицы» по зарубежной литературе.

Мартин МакДонах - автор девяти пьес, российской публике он больше известен как постановщик фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Калека с острова Инишмаан» - драма с элементами комедии. Герои живут на маленьком ирландском острове, откуда все мечтают уехать. Калеке Билли, самому умному и несчастному из них, выпадает шанс изменить жизнь и отправиться вслед за голливудскими режиссерами, затеявшими съемки фильма об ирландских рыбаках.

Константин Бутин отмечает, что предстоит текст пьесы сделать наполненным и близким, несмотря на разницу культур, перевод - более живым и решить некоторые технические сложности.

«Для актера у меня одна установка - не врать. Как говорят в театрах, мы всегда стремимся к правде, но правда у всех разная. Если бы у всех людей она была одинаковая, все бы любили одинаковый театр», - отметил режиссер.

Роль главного героя исполнит актер с ДЦП Илья Рязанов. Он уже играл в «Кириллице» в спектаклях «Записки юного врача» и «Яма». Новый спектакль фактически подобрали именно под него - это будет первая для Ильи главная роль.

«Я понимаю, почему мой герой совершает эти поступки, хотя не во всем с ним согласен. Где-то он наивный в силу юного возраста, но в целом он мне достаточно близок», - пояснил Илья.

По мнению актера, одна из проблем текста заключается в том, что за внешними недостатками героя никто не видит его чистое сердце.

Строительная группа «Рисан» выступает генеральным спонсором «Кириллицы» уже второй год. В 2021-м, в год 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, театр с использованием средств компании представил «Бесов».

На спектакль «Калека с острова Инишмаан», кроме средств «Рисана», будет также направлен грант от Росмолодежи. В основном деньги пойдут на костюмы, реквизит, декорации, микрофоны.

Премьера спектакля планируется в ноябре.