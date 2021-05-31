31.05.2021 | 16:49

Пензенский театр «Кириллица» завершит сезон премьерой спектакля «Бесы» по одноименному роману Федора Достоевского. Впервые постановку представят зрителям в предстоящие выходные, 5 и 6 июня, после чего труппа уйдет на летние каникулы.

Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения классика. Он стал первым, который «Кириллица» поставила на новой для себя сцене - в Доме офицеров, или Центре культурного развития на улице Ленинградской. Здание недавно было реконструировано и получило современное техническое оснащение.

Художественный руководитель театра «Кириллица» Константин Бутин отметил, что в общей сложности в постановке задействованы 22 актера.

«Используются довольно сложные декорации и свет. Спектакль будет сильно отличаться стилистически от всех, которые мы делали до этого. Мы все очень волнуемся и предвкушаем», - рассказал он.

Создатели спектакля ответственно подошли к воссозданию на сцене атмосферы XIX века. Это отражается в каждой детали, например специально для постановки по лекалам того времени была изготовлена обувь. Это стало возможным благодаря спонсорской помощи строительной группы «Рисан». Кроме того, на средства компании была создана часть декораций.

Приобрести билеты на спектакль можно онлайн. В этом театральном сезоне запланированы только два выступления. Ожидается, что после перерыва на лето постановка войдет в репертуар театра «Кириллица», и ее смогут посмотреть все желающие.

«Бесы» станут уже седьмым спектаклем объединения, которое существует с 2015 года. Ранее в репертуаре прочно закрепились «Шукшинские рассказы», «Шинель», «Валентин и Валентина», «Записки юного врача», «Зощенко. Рассказы» и «Яма».