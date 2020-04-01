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Город | «Рисан» выделил 1 млн рублей на борьбу с коронавирусом

01.04.2020|17:25
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Строительная группа «Рисан» выделила 1 млн рублей на борьбу с COVID-19 в Пензенской области.

Средства направлены в региональный фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный при поддержке губернатора Ивана Белозерцева по инициативе пензенского бизнеса.

На эти деньги будут по мере необходимости спонсировать приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения и жителей региона, закупку лекарств, а также адресную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

По мнению управляющего директора строительной группы «Рисан» Сергея Лисовола, в сложившейся ситуации социально ответственный крупный бизнес не может действовать иначе.

«Сейчас тот момент, когда помощь нужно оказать максимально быстро, поэтому мы в числе первых поддержали фонд. От этого зависит благополучие множества жителей региона. Надеемся, что распространения коронавируса удастся избежать, а все больные пойдут на поправку», - высказался он.

Согласно распоряжению губернатора, денежные средства фонда будут аккумулироваться на счете регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Его руководитель Ольга Чистякова поблагодарила строительную группу «Рисан» за оказанную поддержку.

«Я рада, что предложение нашло отклик и все получилось сделать так оперативно. Сейчас это особенно важно. Все средства будут направлены по назначению», - подчеркнула она.

Контроль за использованием средств будет осуществлять правительство Пензенской области.

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Гость|01.04.2020 17:51|

А деньги на восстановление порубленных по всему городу деревьев выделят?

Гость|01.04.2020 18:16|

Точно. Помимо того, что обманывают своих жителей и воруют у них деньги.

Гость|01.04.2020 18:31|

Сами новость писали, а теперь про это зачем комментарии удаляете?!?

https://www.penzainform.ru/news/social/2019/11/29/ooo_tns_energo_penza_rastorgaet_dogovori_s_upravlyayushimi_organizatciyami.html

УК «Твой Дом - Веселовка» и УК «Твой Дом - Парус» - это Рисановские управляющие компании.

Гость|01.04.2020 18:32|

По состоянию на 30 января взносы 800 предприятий китая по всей стране достигли 13 миллиардов народных юаней КНР.

Гость|01.04.2020 18:39|

Да эти упыри на уничтожении парка Ульяновых в Арбеково озолотились вместе с организатором этой аферы Иоффе.Кроме того чем там и как оплачивали 4 элитные квартиры Александр и Данила Белозерцевы?

Гость|01.04.2020 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Средства направлены в региональный фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный при поддержке губернатора Ивана Белозерцева
Почему этот фонд пополняют не чиновники области, а бизнес? Этот фонд ДОЛЖНЫ пополнять чиновники из собственной зарплаты!

Гость|01.04.2020 18:49|

Сергею Юрьевичу и компании "Рисан" респект и уважуха! Сильные люди совершают сильные поступки. В то время как другие сулят и ноют

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