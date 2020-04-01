01.04.2020 | 17:25

Строительная группа «Рисан» выделила 1 млн рублей на борьбу с COVID-19 в Пензенской области.

Средства направлены в региональный фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный при поддержке губернатора Ивана Белозерцева по инициативе пензенского бизнеса.

На эти деньги будут по мере необходимости спонсировать приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения и жителей региона, закупку лекарств, а также адресную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

По мнению управляющего директора строительной группы «Рисан» Сергея Лисовола, в сложившейся ситуации социально ответственный крупный бизнес не может действовать иначе.

«Сейчас тот момент, когда помощь нужно оказать максимально быстро, поэтому мы в числе первых поддержали фонд. От этого зависит благополучие множества жителей региона. Надеемся, что распространения коронавируса удастся избежать, а все больные пойдут на поправку», - высказался он.

Согласно распоряжению губернатора, денежные средства фонда будут аккумулироваться на счете регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Его руководитель Ольга Чистякова поблагодарила строительную группу «Рисан» за оказанную поддержку.

«Я рада, что предложение нашло отклик и все получилось сделать так оперативно. Сейчас это особенно важно. Все средства будут направлены по назначению», - подчеркнула она.

Контроль за использованием средств будет осуществлять правительство Пензенской области.