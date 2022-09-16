Пензенцам расказали, какие угрозы таят в себе лекарства

16.09.2022 | 16:52

В преддверии Всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, на вопросы пензенцев ответила клинический фармаколог пензенской городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Альфия Сатаева.

Во всем мире частота госпитализации людей с нежелательными лекарственными реакциями доходит до 20%. Чем грозит самолечение? Какие препараты помогут в сезон инфекционных заболеваний? Нужно ли всем пожилым людям принимать аспирин? Эти и другие вопросы освещались в онлайн-эфире в пятницу, 16 сентября, в группах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- Альфия Зыевна, недавно вы рассказывали, что помощь пензенцам, отравившимся лекарствами, оказывают в отделении токсикологии вашей больницы. Почему люди попадают на больничную койку?

- Причины могут быть разные. Это несоблюдение указаний специалистов, самолечение рецептурными препаратами, превышение доз и продолжительности курса в надежде на более скорое излечение. Также в этом списке - взаимодействие с другими лекарствами, соками, молоком, морсами, алкоголем и даже косметическими средствами (кремами, масками, аппликациями) и с физическими факторами (холодом, теплом, баней, массажем). Поэтому так важно ознакомиться с инструкцией по применению препарата прежде, чем его применять.

Бывают случаи, когда пациенты сталкиваются с полипрагмазией - приемом более 5 препаратов. Для тех, кто принимает их без назначения врача, риск побочных эффектов увеличивается в 10 раз, и сразу устранить их не получится. Обычно такие ситуации возникают, когда человек принимает препарат от давления или обезболивающее и на этом фоне спрашивает в аптеке средство от текущего заболевания.

- Какими могут быть побочные эффекты?

- Самые частые - диспептические расстройства ЖКТ, головные боли, крапивница, зуд, высыпания. В этих случаях прием препарата прекращают и обращаются к лечащему врачу, который проведет противоаллергическую терапию.

Если отсутствует улучшение или состояние даже ухудшается, нужно немедленно обратиться к врачу, назначившему лечение. Затем подается экстренное извещение о нежелательной лекарственной реакции в Росздравнадзор.

- Многие довольно мнительные люди при первых признаках простуды или ОРВИ начинают принимать антибиотики. В чем их ошибка?

- Да, некоторые при повышении температуры, кашле, насморке сразу начинают принимать антибиотики, не зная, что является возбудителем заболевания. Дело в том, что их применяют, если заболевание вызвано бактерией. Если это вирусная инфекция (ОРВИ, грипп), ими лечиться не нужно.

При чрезмерном или неправильном использовании антибиотиков может развиться антибиотикорезистентность - устойчивость к препаратам ряда бактерий. Все больше инфекционных заболеваний становится труднее лечить из-за снижения чувствительности к антибиотикам из-за развития устойчивости к ряду возбудителей. Пациент поступает в стационар, там дают более агрессивные препараты, которые могут привести к осложнениям, но терапевтического эффекта не будет.

Отмечу, что при самостоятельном приеме антибиотиков может возникать ряд побочных эффектов, в том числе диарея.

- Есть и обратная сторона медали: врач назначил антибиотик, через пару дней наступило улучшение и возникает соблазн бросить лечение.

- Этого делать не следует, так как возбудителя нужно полностью уничтожить. Принимать препарат нужно в тех дозах, которые назначил врач, и полностью завершить курс.

- С началом холодов остро встает вопрос о противовирусных препаратах: нужно ли их принимать для профилактики?

- Есть два пути профилактики противовирусными препаратами - экстренный и плановый. Первый - это прием лекарства в течение 2 суток после контакта с зараженным человеком. Если начать позже - эффект будет минимальным. Плановый - это прием в сезон эпидемии в течение каждой вспышки.

Противовирусные препараты, как и антибиотики, применяют по назначению лечащего врача, соблюдая инструкцию. Если в течение года человек заболевает вирусными инфекциями чаще чем 4 раза - это сигнал о снижении у него иммунитета. Бесконтрольный непрерывный прием противовирусных средств не поможет, а лишь вызовет побочные эффекты (вплоть до анафилактического шока).

Лечебный курс противовирусных препаратов в основном составляет 5-7 дней, но есть и такие, у которых он дольше.

- Сейчас широко рекламируют противовирусные средства против ОРВИ и ковида. Каким из них лучше пользоваться?

- Нужно понимать, что реклама направлена на повышение продаж того или иного товара. Для профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции есть ряд препаратов, указанных в клинических и временных методических рекомендациях по лечению COVID-19. Лекарство, кратность и продолжительность его приема назначит врач.

- Если трудно проглатывать большие капсулы, можно ли их вскрывать и поглощать только содержимое без оболочки?

- Не стоит, капсулу лучше не вскрывать. Дело в том, что она может оставаться в желудке до 2 часов, прежде чем направится в кишечник. Только там оболочка растворяется, содержимое всасывается и начинает свое действие.

Есть другой выход: нужно обговорить с лечащим врачом и найти другие варианты приема того же препарата в такой же дозировке. Это могут быть таблетки, лиофилизаты, сиропы, внутримышечные и внутривенные инъекции.

- Правда ли, что пожилым людям следует принимать аспирин?

- Необязательно. Для назначения есть ряд критериев. Любой препарат назначается врачом, который должен осмотреть пациента, узнать о его сопутствующих заболеваниях, физической активности, принимаемых препаратах, собрать анамнез и только после этого назначить прием лекарства.