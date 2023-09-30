В Пензе решили проверять парковки для инвалидов

В Пензе автоинспекторы отправились в рейд по парковкам для инвалидов. Правоохранители решили проверить, насколько они доступны для маломобильных водителей или пассажиров.
Инспекторы проверили стоянки у социальных учреждений, где для таких граждан выделены специальные места.
«Только в течение 30 минут проведения мероприятия было выявлено 3 факта, когда на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, были припаркованы автомобили граждан, не имеющих отношения к данной категории», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
На водителей, которые были на месте, составили административные протоколы.
В ГИБДД напомнили, что за данное нарушение автомобилисту придется заплатить штраф в 5 000 рублей, и призвали не занимать парковочные места, предназначенные для инвалидов.
«Проведение подобных мероприятий продолжится и в дальнейшем», - предупредили в Госавтоинспекции.
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