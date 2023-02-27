Езду по встречной полосе на проспекте Строителей объяснили

27.02.2023 | 09:01

В Пензе водитель «заблудился» на проспекте Строителей в районе МРЭО ГИБДД. Он оказался на полосе встречного движения.

Кадры с нарушившим правила автомобилистом появились в группе «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 26 февраля. Когда именно они были сделаны, не уточняется.

«Так у нас ездят по Пензе», - прокомментировал видео автор.

Чуть позже в группе появилось мнение одного из пользователей. Он указал, что дорожные условия могли спровоцировать водителя на нарушение.

«Там нет ни одного знака, регулирующих движение. Нет ни знака кругового движения, ни кирпича ни одного! И не удивительно, что многие ездят там по привычке. Поэтому, прежде чем высмеивать заблудшие души, напишите письмо дорожникам, которые должны были установить знаки и обеспечить безопасность дорожного движения. И не удивлюсь, что при таком ДТП будет как минимум обоюдка», - высказался автомобилист.

В Пензе нередки случаи, когда водители по недоразумению или непониманию занимают полосу встречного движения. Так, 4 ноября на улице Ленинградской помеху для остальных создал автолюбитель за рулем «Нивы».

При повороте на улицу Мира он занял единственную полосу для движения транспорта во встречном направлении. Автор видео, запечатлевший этот момент, предположил, что нарушитель перепутал полосы: с крайней левой переехал через сплошную на встречную и решил повернуть налево.