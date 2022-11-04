В Пензе водитель «Нивы» занял встречную полосу на перекрестке

В пятницу, 4 ноября, на Ленинградской улице в Пензе водитель «Нивы» нарушил правила дорожного движения и создал помеху для других автомобилистов.
При повороте на улицу Мира мужчина, управлявший отечественным внедорожником с регистрационным номером Р965КА/58, занял единственную полосу для движения транспорта во встречном направлении.
«Похоже, он перепутал полосы: с крайней левой переехал через сплошную на встречную и решил повернуть налево», - объяснил ситуацию автор видео, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».
По его словам, таким образом водитель лишил тех, кто поворачивает с улицы Мира на Ленинградскую, возможности завершить маневр.
Через некоторое время водитель «Нивы» немного «подвинулся», пропустил встречные машины и поехал в заданном направлении как ни в чем не бывало.
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