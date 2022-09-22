Водители троллейбусов создают пробку при повороте на улицу Мира

22.09.2022 | 11:39

В Пензе на пересечении улиц Окружной и Мира регулярно водители троллейбусов регулярно создают пробку.

Об этом в четверг, 22 сентября, в чате водителей мессенджера Viber рассказал пользователь.

«Такая ситуация происходит уже давно, по несколько раз в день. Троллейбус поворачивает налево на Мира из полосы, где разрешено ехать только прямо. Я знаю, что им разрешено так ездить, но он тормозит проезжающих прямо», - сообщил автомобилист.

Он указал, что не облегчает ситуацию и расширение на одну полосу перед перекрестком.

Свои слова мужчина проиллюстрировал снимком троллейбуса. Электротранспорт стоит в средней полосе движения, включен левый поворотник.

«Сегодня еще и большегруз перед ним так же делал», - пожаловался водитель.

Фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы.