На ул. Пушкина нарушитель едва не сбил женщину с ребенком

04.08.2022 | 15:49

В Пензе на улице Пушкина женщина с подростком едва не оказались под колесами автомобиля нарушителя.

Опасный момент запечатлела камера видеорегистратора. Кадры были сделаны 1 августа в 9:53, а 4-го числа появились в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».

Владелец регистратора двигался по улице Пушкина в сторону пересечения с Бекешской. На нерегулируемом пешеходном переходе у детской больницы он вместе с другими автомобилистами притормозил, чтобы пропустить пешеходов, женщину и ребенка.

Те успели дойти лишь до середины проезжей части, когда, вопреки правилам, водитель темной легковушки решил обогнать вставшие машины. Нарушитель выехал на полосу встречного движения и на скорости понесся к зебре.

Пешеходы вовремя заметили опасность и резко остановились, пропуская автомобиль.

«Вот такие и прилетают, откуда не ждешь. Просто облетел по встречке. Трудно сказать, что там в башке, но права точно куплены», - высказал мнение под постом комментатор.

Ранее сообщалось, что в этом году в Пензе участились случаи наездов на пешеходов в зоне действия зебры. В таких ДТП погиб один человек, а 53 получили травмы различной степени тяжести. К ответственности привлекли более 3,5 тыс. нарушителей.

Видео vk.com/sova_penza.