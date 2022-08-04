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Автохамы

На ул. Пушкина нарушитель едва не сбил женщину с ребенком

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В Пензе на улице Пушкина женщина с подростком едва не оказались под колесами автомобиля нарушителя.

Опасный момент запечатлела камера видеорегистратора. Кадры были сделаны 1 августа в 9:53, а 4-го числа появились в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте».

Владелец регистратора двигался по улице Пушкина в сторону пересечения с Бекешской. На нерегулируемом пешеходном переходе у детской больницы он вместе с другими автомобилистами притормозил, чтобы пропустить пешеходов, женщину и ребенка.

Те успели дойти лишь до середины проезжей части, когда, вопреки правилам, водитель темной легковушки решил обогнать вставшие машины. Нарушитель выехал на полосу встречного движения и на скорости понесся к зебре.

Пешеходы вовремя заметили опасность и резко остановились, пропуская автомобиль.

«Вот такие и прилетают, откуда не ждешь. Просто облетел по встречке. Трудно сказать, что там в башке, но права точно куплены», - высказал мнение под постом комментатор.

Ранее сообщалось, что в этом году в Пензе участились случаи наездов на пешеходов в зоне действия зебры. В таких ДТП погиб один человек, а 53 получили травмы различной степени тяжести. К ответственности привлекли более 3,5 тыс. нарушителей.

Видео vk.com/sova_penza.

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Гость||

Он по встречке. она в телефоне

Гость||

Ну и что накинулись, этот чудик сел на камри, для него это вершина совершенства. Он считает, что ему можно больше не соблюдать правила.

Гость||

Эта шаболда неглядя выводит своего ребенка на дорогу, еще и в телефоне болтает.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что накинулись, этот чудик сел на камри, для него это вершина совершенства. Он считает, что ему можно больше не соблюдать правила.
А баба на переходе от рождения такая, как ты написал.

Гость||

Как вариант - узнал что ему жена изменяет, и помчался как оглашенный

Гость||

А бабе наверное в этот момент как раз американцы звонили. Где только телефоны берут?

Гость||

Гость писал(a):

Он считает, что ему можно больше не соблюдать правила.
Вот женщина с ребенком как раз ПДД и не соблюдала, не убедилась, что ей дорогу уступают. Это правило для таких случаев и есть. Не благодари.

Гость||

16:29-

а какие правила она должна соблюдать? подошла в проезжей части, посмотрела налево, убедилась, что ее пропускают и пошла через проезжую часть.

Вопрос-она теперь должна смотреть на встречку, не обгоняет ли какой то водятел через сплошную?

к сожалению по камере только 5000 ему. А так 6 месяцев пешком плюс штраф.

Гость||

Да тебя козла дебильного не только благодарить ни кто не собирался, но по здравому смыслу тебе следует люлей отнавешивать, за то,что в силу своей безграмотности и некомпетентности публично несёшь в массы ересь касаемо ПДД. Для начала ты хоть книжку с ПДД открой да полистай её, может тогда в твоей пустой башкн что-нить и появится! Не благодари, западло от таких выслушивать благодарности.

Гость||

Теперь и не станут искать нарушителя! Таким прокатывает. Бессовестный человек

Гость||

куда спешат эти дураки, поток встал и ты вставай

Имя: Гость
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