В Пензе в объектив камеры попал очередной маршрутчик-нарушитель

14.07.2022 | 10:41

В Пензе водитель маршрутного такси № 5 нарушил правила дорожного движения на улице Каракозова.

Кадры с этим моментом прислал горожанин в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ». Автор указал, что они были сделаны 13 июля в 11:04.

В объектив камеры попал перекресток улиц Луначарского и Каракозова. Водители остановились на запрещающий сигнал светофора. Однако шофер маршрутки с госномером О636ХО/58 вопреки правилам занял полосу со знаком «Движение только прямо», готовясь при этом повернуть налево.

«Он мог бы встать за мной, но просто не пожелал ждать. Вот такой наглый нарушитель», - прокомментировал видео автор.

Когда на светофоре загорается зеленая стрелка поворота налево, водитель маршрутки совершает маневр раньше всех, оказываясь впереди потока поворачивающих.

Ранее на Ленинградской улице правила нарушили сразу два водителя маршрутных такси. Один из них высадил пассажиров посреди проезжей части, а другой проигнорировал красный свет.