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Автохамы

В Пензе в объектив камеры попал очередной маршрутчик-нарушитель

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В Пензе водитель маршрутного такси № 5 нарушил правила дорожного движения на улице Каракозова.

Кадры с этим моментом прислал горожанин в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ». Автор указал, что они были сделаны 13 июля в 11:04.

В объектив камеры попал перекресток улиц Луначарского и Каракозова. Водители остановились на запрещающий сигнал светофора. Однако шофер маршрутки с госномером О636ХО/58 вопреки правилам занял полосу со знаком «Движение только прямо», готовясь при этом повернуть налево.

«Он мог бы встать за мной, но просто не пожелал ждать. Вот такой наглый нарушитель», - прокомментировал видео автор.

Когда на светофоре загорается зеленая стрелка поворота налево, водитель маршрутки совершает маневр раньше всех, оказываясь впереди потока поворачивающих.

Ранее на Ленинградской улице правила нарушили сразу два водителя маршрутных такси. Один из них высадил пассажиров посреди проезжей части, а другой проигнорировал красный свет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Знак "Направление движения по полосам" не распространяется на маршрутные т/с движущихся по маршруту.

Гость||

А светофором ранее, у безалкогольных напитков? Там вообще жопа! Из правого ряда все лезут налево, и маршрутки и автобусы и остальные

Гость||

Гость писал(a):

Знак "Направление движения по полосам" не распространяется на маршрутные т/с движущихся по маршруту.
ПДД походу не ваш конек))) учите правила бестолочь)))

Гость||

Его на конечной его муж ждал, вот он к своему мужу и торопился.

Гость||

Гость писал(a):

не распространяется на маршрутные т/с движущихся по маршруту.
В этом случае водители общественного транспорта должны руководствоваться требованиями пункта 8.5 ПДД, то есть:

Проехать прямо можно по любой полосе.

Повернуть налево или развернуться можно только из крайнего левого положения.

Повернуть направо можно только из крайнего правого положения.

(Не благодари)

Гость||

Гость писал(a):

Знак "Направление движения по полосам" не распространяется на маршрутные т/с движущихся по маршруту.
На маршрутки в принципе правила не распространяются

Гость||

Гость писал(a):

На маршрутки в принципе правила не распространяются
Девиз каждого маршрутчика.

Имя: Гость
Комментарий:

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