На ул. Коммунистической водитель прокатился по пешеходной зоне

13.01.2022 | 15:30

В четверг, 13 января, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на Коммунистической улице.

В объектив камеры пензенца попала машина, водитель которой решил проехать по тротуару у остановки «Пионерская». На кадрах видно, что автомобилиста за рулем легковушки с госномером Р291НЕ/58 не смущают пешеходы. Люди вынуждены были уступать дорогу транспорту, чтобы не попасть под колеса на узком очищенном от сугробов участке.

По словам автора, кадры были сделаны 13-го числа в 13:45.

В областном центре пешеходные зоны нередко превращаются в проезжую часть. Так, в конце ноября пензенец пожаловался на автомобили, мешающие горожанам, которые передвигаются на своих двоих, у дома № 1 на улице Кулакова. Водители не только паркуют на тротуаре свои машины, но и пользуются им для проезда.