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Автохамы

На ул. Коммунистической водитель прокатился по пешеходной зоне

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В четверг, 13 января, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеофакт нарушения правил дорожного движения на Коммунистической улице.

В объектив камеры пензенца попала машина, водитель которой решил проехать по тротуару у остановки «Пионерская». На кадрах видно, что автомобилиста за рулем легковушки с госномером Р291НЕ/58 не смущают пешеходы. Люди вынуждены были уступать дорогу транспорту, чтобы не попасть под колеса на узком очищенном от сугробов участке.

По словам автора, кадры были сделаны 13-го числа в 13:45.

В областном центре пешеходные зоны нередко превращаются в проезжую часть. Так, в конце ноября пензенец пожаловался на автомобили, мешающие горожанам, которые передвигаются на своих двоих, у дома № 1 на улице Кулакова. Водители не только паркуют на тротуаре свои машины, но и пользуются им для проезда.

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Гость||

какие же дэбилы за рулями в городе

Гость||

Гость писал(a):

какие же дэбилы за рулями в городе
Сейчас ГИБДД ошкурит незадачливого водителя, будет более внимательным.

Гость||

Прокурорский или чиновник.

Гость||

Гость писал(a):

Прокурорский или чиновник.
А ты местный дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

Прокурорский или чиновник
о них идет дурная слава

Имя: Гость
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