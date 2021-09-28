На ул. Попова нарушитель-рецидивист проехал по встречной полосе

В Пензе водителя, двигавшегося по улице Попова, неприятно удивила нежданная встреча. Видео с автомобилистом, выбравшим для поездки не свою полосу, размещено в социальной сети «ВКонтакте».
Кадры были сделаны 27 сентября в 7:56.
Владелец регистратора, в объектив которого попал нарушитель, едет по улице Попова в сторону Окружной. На встречной полосе - большая пробка. Вероятно, она вынудила водителя за рулем Chevrolet с госномером Н567ХН/163 объехать скопление транспорта не по правилам.
Владелец регистратора притормозил, а водитель Chevrolet и не подумал возвращаться в свою полосу, повернул на газон и продолжил движение.
Автор кадров отметил, что нарушитель попадается ему не в первый раз.
«Считаю, что это заявка на 5 000 рублей», «Едет в правильном направлении - в сторону Лермонтова, 28», - прокомментировали ролик пользователи.
Видео vk.com/avtohampenza.
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