На ул. Попова нарушитель-рецидивист проехал по встречной полосе

28.09.2021 | 13:29

В Пензе водителя, двигавшегося по улице Попова, неприятно удивила нежданная встреча. Видео с автомобилистом, выбравшим для поездки не свою полосу, размещено в социальной сети «ВКонтакте».

Кадры были сделаны 27 сентября в 7:56.

Владелец регистратора, в объектив которого попал нарушитель, едет по улице Попова в сторону Окружной. На встречной полосе - большая пробка. Вероятно, она вынудила водителя за рулем Chevrolet с госномером Н567ХН/163 объехать скопление транспорта не по правилам.

Владелец регистратора притормозил, а водитель Chevrolet и не подумал возвращаться в свою полосу, повернул на газон и продолжил движение.

Автор кадров отметил, что нарушитель попадается ему не в первый раз.

«Считаю, что это заявка на 5 000 рублей», «Едет в правильном направлении - в сторону Лермонтова, 28», - прокомментировали ролик пользователи.

Видео vk.com/avtohampenza.