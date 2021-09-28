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Автохамы

На ул. Попова нарушитель-рецидивист проехал по встречной полосе

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В Пензе водителя, двигавшегося по улице Попова, неприятно удивила нежданная встреча. Видео с автомобилистом, выбравшим для поездки не свою полосу, размещено в социальной сети «ВКонтакте».

Кадры были сделаны 27 сентября в 7:56.

Владелец регистратора, в объектив которого попал нарушитель, едет по улице Попова в сторону Окружной. На встречной полосе - большая пробка. Вероятно, она вынудила водителя за рулем Chevrolet с госномером Н567ХН/163 объехать скопление транспорта не по правилам.

Владелец регистратора притормозил, а водитель Chevrolet и не подумал возвращаться в свою полосу, повернул на газон и продолжил движение.

Автор кадров отметил, что нарушитель попадается ему не в первый раз.

«Считаю, что это заявка на 5 000 рублей», «Едет в правильном направлении - в сторону Лермонтова, 28», - прокомментировали ролик пользователи.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

Почему рецидивист?

Гость||

Красава. Никому не помешал и проехал.

Гость||

Гость писал(a):

Красава. Никому не помешал и проехал.
Таких красивых лечить надо.

Гость||

Ну это только сам начальник областной ГИБДД может позволить себе такую езду или его тёща!

Гость||

Могли бы и пустить, может человек торопится. Все в жизни бывает.

Гость||

Люди озлобились на столько, хотя и многие обнаглели.

Гость||

Машину жалко. Скоро сгорит.

Гость||

Владелец регистратора притормозил...

И это хорошо. А то до 78 км/ч разогнался при разрешенных 60. А через 100 метров парк "Союз", где оживленный пешеходный переход. Так что водителю каптивы - орден "торможение потенциального преступника".

Гость||

Каптиву не оправдываю, но это треш стоять в такой пробке по утру, где зеленый 10 секунд, да еще долбоклюев полно, которые на загоревшийся зеленый начинают медленно своей поварешкой на механике ворочать и по факту из всеё вереницы проезжает 4 машины

Гость||

Эх Саша Саша Л. Тебе уже 43 и ты взрослый, а хулиганиш

Имя: Гость
Комментарий:

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