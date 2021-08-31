Зона торговли: водитель «Газели» занял тротуар на пр-те Строителей

31.08.2021 | 11:05

Читатель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакт парковки на тротуаре на проспекте Строителей.

В объектив камеры горожанина попал автофургон «Газель» с госномером Н075ХМ/58. Водитель заехал на тротуар возле дома № 126, мешая пешеходам.

Снимок был сделан 27 августа в 10:59. Автор добавил, что шофер «Газели» остановился в пешеходной зоне «с целью торговли».

Ранее сообщалось о водителе КамАЗа, припарковавшемся на тротуаре на Пролетарской улице. При этом он повредил бордюрный камень и газон. Пешеходную зону недавно отремонтировали. Нарушителя разыскивает полиция.