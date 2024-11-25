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Автохамы

В Заре водители школьных автобусов нарушают правила парковки

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В пензенском микрорайоне Заря водители автобусов, относящихся к новой школе на улице Ревунова, 6, мешают выезду жителей и нарушают правила парковки.

Проблему в телеграм-чате Октябрьского района озвучила участница. «Объясните водителям автобусов и родителям, что парковаться на газонах, тротуарах и перекрывая возможность объезда не по встречке, нельзя. У школы есть своя парковка, которая всегда пустая», - написала пензячка.

В Заре водители школьных автобусов нарушают правила парковки

Свои слова женщина проиллюстрировала снимками, на которых можно видеть школьный автобус, перекрывающий дорогу, и припаркованную на тротуаре машину.

В Заре водители школьных автобусов нарушают правила парковки

На обращение пензячки ответил глава администрации Октябрьского района Артем Садовов.

В Заре водители школьных автобусов нарушают правила парковки

«Информацию довели до руководства МБУ АТХ для проведения дополнительных инструктажей с водителями школьных автобусов», - сообщил он.

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