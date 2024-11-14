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Автохамы

В Пензе вымощенный плиткой сквер превратили в парковку

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В Пензе вымощенный плиткой сквер рядом с Фонтанной площадью превратился в стихийную парковку. Речь идет о территории у памятника Максиму Горькому.

В среду, 13 ноября, в 12:50 горожанин сфотографировал на «парковке» 9 автомобилей, оставленных владельцами. Снимки он прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

В Пензе вымощенный плиткой сквер превратили в парковку

«Ставили на тротуаре полусферы, но нарушители отодвигают их в сторону и продолжают ездить и парковаться, а также мешать уборке территории коммунальными службами», - написал горожанин.

В Пензе вымощенный плиткой сквер превратили в парковку

В феврале 2024-го другой пензенец также пожаловался на стихийную парковку рядом с памятником Горькому. Он сфотографировал автомобиль Volkswagen с госномером О483ВЕ/58, оставленный в пешеходной зоне.

«Видимо, почитатель творчества. Приехал цветочки к памятнику положить, но тяжело бедняжке идти», - пошутил автор фото.

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