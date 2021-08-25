В Пензе водитель КамАЗа ответит за поврежденную пешеходную зону

25.08.2021 | 12:24

На Пролетарской улице в Пензе зафиксировали нарушение правил парковки водителем КамАЗа. Шофер остановился на тротуаре, повредил бордюр и газон.

Пешеходную зону недавно отремонтировали по программе БКАД.

Сообщение о нарушении появилось в Instagram-аккаунте департамента ЖКХ города в среду, 25 августа. Снимки грузовика с госномером К003РХ/58 были сделаны 24-го числа. Указано, что все данные переданы в Управление МВД России по г. Пензе.

«Убедительно просим организации, юридические лица, физических лиц (владельцев большегрузов), бережно относиться к благоустроенной территории, в частности к тротуарам. Не осуществлять заезд тяжелой техники на зеленую зону, на бордюры, не допускать вынос грунта на пешеходные дорожки», - отметил в сообщении представитель департамента.

В Пензе тяжелая техника нередко портит обновленные тротуары. Так, у дома № 9 на улице Кижеватова мусоровоз привел в негодность пешеходную зону через полгода после ее ремонта.

Фото instagram.com/departament_zhkh_penza.