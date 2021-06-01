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Автохамы

Через двойную сплошную: на ул. Окружной водители спешили на АЗС

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В объектив камеры горожанина попало нарушение правил дорожного движения двумя водителями на Окружной улице в Пензе. Ролик он разместил в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах владелец видеорегистратора двигается в сторону улицы Чебышева. Напротив АЗС «Апельсин» он вынужден притормозить из-за двух машин, одна из них с логотипом такси DiDi. Водители легковушек решили выполнить поворот через двойную сплошную. Маневр им удается: получается проскочить через поток встречного транспорта.

Кадры были сделаны во вторник, 1 июня, в 8:49.

Ранее опасный маневр совершил водитель легковушки на улице Рахманинова. Напротив ТЦ «Крокус» автомобилист выехал на главную с внутриквартальной дороги, даже не посмотрев по сторонам.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

ну тупые буртасы..а депутаты молодцы

Гость||

Таксист и ещё один дурачок пересекли двойную сплошную и выехали на встречную полосу. А что думают пассажиры этого такси?

Гость||

Гость писал(a):

А что думают пассажиры этого такси?
Радуются, наверное, что не как лошары поехали лишние 200 метров до разрыва в двойной сплошной.

Гость||

Почему не опубликовали номера машин как обычно?

Гость||

Жоповозники друг друга сдают это хорошо!

Гость||

Пипец! Что хотят, то и делают. Гайцы, сколько же заносят вашему начальству хозяева этих таксеров, что вы закрываете глаза на их грубейшие нарушения? Впрочем на маршрутчиков и автобусников вы закрываете глаза по той же причине

Гость||

Лили - новые отморозки. Туда берут тех, кого из Яндекса выгнали.

Имя: Гость
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