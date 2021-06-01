Через двойную сплошную: на ул. Окружной водители спешили на АЗС

01.06.2021 | 11:19

В объектив камеры горожанина попало нарушение правил дорожного движения двумя водителями на Окружной улице в Пензе. Ролик он разместил в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах владелец видеорегистратора двигается в сторону улицы Чебышева. Напротив АЗС «Апельсин» он вынужден притормозить из-за двух машин, одна из них с логотипом такси DiDi. Водители легковушек решили выполнить поворот через двойную сплошную. Маневр им удается: получается проскочить через поток встречного транспорта.

Кадры были сделаны во вторник, 1 июня, в 8:49.

Ранее опасный маневр совершил водитель легковушки на улице Рахманинова. Напротив ТЦ «Крокус» автомобилист выехал на главную с внутриквартальной дороги, даже не посмотрев по сторонам.

Видео vk.com/avtohampenza.