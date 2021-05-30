На ул. Рахманинова водитель забыл посмотреть по сторонам

30.05.2021 | 11:28

На улице Рахманинова в Пензе водитель легковушки едва не попал в ДТП по неосмотрительности. Соответствующие кадры появились в соцсети Instagram в воскресенье, 30 мая.

В ролике запечатлено, как владелец видеорегистратора двигается по улице Рахманинова в сторону Стасова. Однако напротив ТЦ «Крокус» на пути автомобилиста появляется неожиданное препятствие - выезжающая из дворов машина, водитель которой совершенно не замечает опасности.

Забывшийся нарушитель не притормаживает и не думает уступать дорогу транспорту, движущемуся по главной.

Ролик был сделан 30 мая в 8:18.

«Выехал на проезжую часть, даже не смотря по сторонам!» - прокомментировал автор.

Пользователи посоветовали ему «понять и простить», отметив, что на заднем стекле автомобиля нарушителя был прикреплен значок с восклицательным знаком.

Видео instagram.com/sova_penza_avto.