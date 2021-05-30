Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 мая 2021|12:52
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Автохамы

На ул. Рахманинова водитель забыл посмотреть по сторонам

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На улице Рахманинова в Пензе водитель легковушки едва не попал в ДТП по неосмотрительности. Соответствующие кадры появились в соцсети Instagram в воскресенье, 30 мая.

В ролике запечатлено, как владелец видеорегистратора двигается по улице Рахманинова в сторону Стасова. Однако напротив ТЦ «Крокус» на пути автомобилиста появляется неожиданное препятствие - выезжающая из дворов машина, водитель которой совершенно не замечает опасности.

Забывшийся нарушитель не притормаживает и не думает уступать дорогу транспорту, движущемуся по главной.

Ролик был сделан 30 мая в 8:18.

«Выехал на проезжую часть, даже не смотря по сторонам!» - прокомментировал автор.

Пользователи посоветовали ему «понять и простить», отметив, что на заднем стекле автомобиля нарушителя был прикреплен значок с восклицательным знаком.

Видео instagram.com/sova_penza_avto.

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Гость||

Это мелочи по сравнению с аварией случившийся около 6 утра на перекрестке Володарского-Бакунина где новенький красный Range Rover Sport 2 FL который ехал по Бакунина со стороны рынка ( такой от 6,2 до 12 млн. без допов стоит) столкнулся мордой с такси которая ехала по Володарского ,залив антифризом часть перекрестка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ролике запечатлено, как владелец видеорегистратора двигается по улице
двиЖЕТся.

Гость||

Гость писал(a):

новенький красный Range Rover Sport 2 FL который ехал по Бакунина со стороны рынка ( такой от 6,2 до 12 млн.
Это безразлично, на дороге всякое бывает, а кто с жабою живёт тот авто в спальне у себя ставит и наполировывает.

Имя: Гость
Комментарий:

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