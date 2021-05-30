На ул. Рахманинова водитель забыл посмотреть по сторонам

На улице Рахманинова в Пензе водитель легковушки едва не попал в ДТП по неосмотрительности. Соответствующие кадры появились в соцсети Instagram в воскресенье, 30 мая.
В ролике запечатлено, как владелец видеорегистратора двигается по улице Рахманинова в сторону Стасова. Однако напротив ТЦ «Крокус» на пути автомобилиста появляется неожиданное препятствие - выезжающая из дворов машина, водитель которой совершенно не замечает опасности.
Забывшийся нарушитель не притормаживает и не думает уступать дорогу транспорту, движущемуся по главной.
Ролик был сделан 30 мая в 8:18.
«Выехал на проезжую часть, даже не смотря по сторонам!» - прокомментировал автор.
Пользователи посоветовали ему «понять и простить», отметив, что на заднем стекле автомобиля нарушителя был прикреплен значок с восклицательным знаком.
Это мелочи по сравнению с аварией случившийся около 6 утра на перекрестке Володарского-Бакунина где новенький красный Range Rover Sport 2 FL который ехал по Бакунина со стороны рынка ( такой от 6,2 до 12 млн. без допов стоит) столкнулся мордой с такси которая ехала по Володарского ,залив антифризом часть перекрестка.