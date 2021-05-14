Сетевое издание|18+|Пятница|14 мая 2021|12:19
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Автохамы

В Пензе маршрутчик несколько раз подрезал легковушку

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В пятницу, 14 мая, в рубрику «Автохамы» на портал PenzaInform.ru поступила запись от водителя, пожаловавшегося на наглость шофера маршрутки № 6 (госномер Р219ЕО/58).

На видео запечатлены транспортные средства, ранним утром двигавшиеся по проспекту Победы в сторону «Самолета».

«Маршрутчик подрезал несколько раз на пустой дороге. Провоцировал ДТП на ровном месте», - сообщил автор записи.

Водитель долго ехал за маршруткой, но не в одном ряду, а в параллельных. Миновав магазин «Василек», он опередил такси, не покидая своего ряда. Шофер догнал его и несколько раз попытался занять место в полосе впереди легковушки, и в конце концов у него это получилось.

За кадром автор констатировал, что такие водители, к сожалению, встречаются на дороге нередко.

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Гость||

У вас давно там так, ездите как папуасы. Как в Бангладеше. Кучи идиотов на дороге, которые никому не мешают.

Гость||

Передать видео в ГИБДД,так может ехать наркоман,пьяный или больной водитель. Как его выпустили на линию и кто отвечает за его состояние?

Гость||

Гость писал(a):

Передать видео в ГИБДД,так может ехать наркоман,пьяный или больной водитель. Как его выпустили на линию и кто отвечает за его состояние?
Сдачу поди считал, вот и ехал криво.

Гость||

Гость писал(a):

Передать видео в ГИБДД,так может ехать наркоман,пьяный или больной водитель. Как его выпустили на линию и кто отвечает за его состояние?

Сдачу поди считал, вот и ехал криво.

А по видео видно, что специально так делал, создавал аварийную ситуацию. Учитель.

Гость||

Гость писал(a):

Сдачу поди считал, вот и ехал криво.
5 раз? Нет, это умышленно. И зачем ему ехать в третьей полосе? Чтобы перестраиваться через три ряда на каждой остановке? Это недалекий собиратель денег, угрожающий жизням пассажиров.

Гость||

это называется-"встретились два го...она на дороге"

Гость||

Ээх измельчали как люди! Пожаловался, подрезали, ты ещё маме иди поплачься между булочек. Ты мужик или кто???

Гость||

Гость писал(a):

Ээх измельчали как люди! Пожаловался, подрезали, ты ещё маме иди поплачься между булочек. Ты мужик или кто???
а ты мужик? Защищаешь идиота.

Гость||

Гость писал(a):

это называется-"встретились два го...она на дороге"
говно здесь одно, нарушающий ПДД

Гость||

Регистратор конечно обиженка, но вот "шофер маршрутки" просто конченый - решил в учителя поиграть с пассажирами. И если бы на месте регистратора оказался более упорный баран, результат был бы плачевным.

С общественным транспортом вообще беда в городе - ПДД явно писаны не для автобусов большой и малой вместимости, которые игнорируют сигналы светофоров и знаки приоритета, не пропускают пешеходов, объезжают заторы по встречке и поворачивают не со своих рядов. ГИБДД совсем не трогает непростых уважаемых людей-перевозчиков за те выкрутасы, что творят водители в погоне за выгодой.

Гость||

На кол!

Гость||

надо было взять и набить ему морду, чтоб желание так ездить отпало. Да и сам "регик" явно как-то насолил маршрутчику, только не показывает как ))

Гость||

Гость писал(a):

Регистратор конечно обиженка,
Просто ехать в своем ряду уже чем-то плохим считается?

Гость||

надо найти этого водителя, и выгнать из водителей маршруток.

Пусть яндекс катает, там все такие.

Гость||

Скорее всего кто то свою остановку проехал и крикнул, типа остановитесь здесь, а маршрутка в третьем ряду была. Ну а далее перестраивался для остановки. Некоторые через заднюю дверь на второй полосе выпрыгивают.

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Имя: Гость
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