В Пензе маршрутчик несколько раз подрезал легковушку

14.05.2021 | 11:26

В пятницу, 14 мая, в рубрику «Автохамы» на портал PenzaInform.ru поступила запись от водителя, пожаловавшегося на наглость шофера маршрутки № 6 (госномер Р219ЕО/58).

На видео запечатлены транспортные средства, ранним утром двигавшиеся по проспекту Победы в сторону «Самолета».

«Маршрутчик подрезал несколько раз на пустой дороге. Провоцировал ДТП на ровном месте», - сообщил автор записи.

Водитель долго ехал за маршруткой, но не в одном ряду, а в параллельных. Миновав магазин «Василек», он опередил такси, не покидая своего ряда. Шофер догнал его и несколько раз попытался занять место в полосе впереди легковушки, и в конце концов у него это получилось.

За кадром автор констатировал, что такие водители, к сожалению, встречаются на дороге нередко.