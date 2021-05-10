В Кузнецке «воспитанный» таксист ждал пассажира на зебре

10.05.2021 | 12:37

В Кузнецке горожанку возмутил водитель такси, решивший припарковаться на пешеходном переходе на улице Белинского.

Снимки автомобиля нарушителя женщина разместила в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 8 мая, и пообещала отправить их в Госавтоинспекцию.

«Вот такие у нас воспитанные таксисты. На просьбу убрать свое ведро с пешеходного перехода данный водитель ответил, что ожидает пассажира (в итоге оказалось, что ожидал жену). Внимание, вопрос к таксистам: во время ожидания пассажира правила ПДД на вас не распространяются, что ли?» - прокомментировала фото кузнечанка.

На кадрах – таксомотор с госномером О202ОК/58, припарковавшийся на зебре рядом со строением № 142. Машина преграждает путь пешеходам, недовольным неожиданной помехой.

Комментировавшие пост горожане отметили, что причиной нарушения стала плохо продуманная схема стоянки в том районе.

«Ты в любом случае нарушишь правила, и это никак не регулируется. И такая проблема существует все время, что рынок имеет популярность», - отметил кузнечанин.

Рядом имеется платная парковка, однако, судя по словам пользователей, въезд туда нуждается в ремонте.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.