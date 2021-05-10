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Автохамы

В Кузнецке «воспитанный» таксист ждал пассажира на зебре

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В Кузнецке горожанку возмутил водитель такси, решивший припарковаться на пешеходном переходе на улице Белинского.

Снимки автомобиля нарушителя женщина разместила в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 8 мая, и пообещала отправить их в Госавтоинспекцию.

«Вот такие у нас воспитанные таксисты. На просьбу убрать свое ведро с пешеходного перехода данный водитель ответил, что ожидает пассажира (в итоге оказалось, что ожидал жену). Внимание, вопрос к таксистам: во время ожидания пассажира правила ПДД на вас не распространяются, что ли?» - прокомментировала фото кузнечанка.

На кадрах – таксомотор с госномером О202ОК/58, припарковавшийся на зебре рядом со строением № 142. Машина преграждает путь пешеходам, недовольным неожиданной помехой.

Комментировавшие пост горожане отметили, что причиной нарушения стала плохо продуманная схема стоянки в том районе.

«Ты в любом случае нарушишь правила, и это никак не регулируется. И такая проблема существует все время, что рынок имеет популярность», - отметил кузнечанин.

Рядом имеется платная парковка, однако, судя по словам пользователей, въезд туда нуждается в ремонте.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость||

Таких колхозадниц везде полно: раскорячит свою развалюху "я хозяин жизни"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Рядом имеется платная парковка, однако, судя по словам пользователей, въезд туда нуждается в ремонте.
Когда руководятлы администраций поймут что платные парковки лишь усугубляют проблему, а не решают ее! Нужно делать бесплатные парковки! Ну не оштрафуете вы всех, даже со взводом фотодятлов-стукачей!

Гость||

Гость писал(a):

Когда руководятлы администраций поймут что платные парковки лишь усугубляют проблему, а не решают ее!
Когда нажрутся метилового спирта как ты и станут ментальными и слепыми инвалидами т.е. никогда.

Гость писал(a):

Нужно делать бесплатные парковки!
Не нужно.

Гость писал(a):

Ну не оштрафуете вы всех, даже со взводом фотодятлов-стукачей!
А штрафовать и не надо. Надо ввести в России три правила:

1) Сначала парковочное место - потом автомобиль;

2) Нет места - нет машины;

3) Нарушение ПДД - гарантированное лишение прав на 2 месяца;

4) Повторное нарушение ПДД - лишение прав на 3 года и изъятие орудия преступления в пользу государства;

5) Невозможность изъять орудие преступления - тюрьма в Сибири.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Комментировавшие пост горожане отметили, что причиной нарушения стала плохо продуманная схема стоянки в том районе.

«Ты в любом случае нарушишь правила, и это никак не регулируется. И такая проблема существует все время, что рынок имеет популярность», - отметил кузнечанин.

Бред сивой кобылы. Водитель такси встал на пешеходном переходе. Разметку 1.14.1 прекрасно видно. Более того к водиле даже обратились с просьбой убрать с пешеходного перехода его колымагу и получили нелепое враньё про ожидание пассажира а на самом деле жены в качестве оправдания грубейшего нарушения ПДД. Это осознанный выбор таксиста - насрать на ПДД и пешеходов. Он не заложник ситуации.

Гость||

Гость писал(a):

А штрафовать и не надо. Надо ввести в России три правила:1) Сначала парковочное место - потом автомобиль;2) Нет места - нет машины;3) Нарушение ПДД - гарантированное лишение прав на 2 месяца;
Надо в вести в России 3 правила: 1. захотел завести ребенка купи место в детсаду. 2. завел ребенка купи место на детской площадке. 3. Нет собственного места в детсаду и на детской площадке - нет ребенка.

Гость||

Гость писал(a):

Надо в вести в России 3 правила:
А ты дурачок.Гость писал(a):
1. захотел завести ребенка купи место в детсаду. 2. завел ребенка купи место на детской площадке. 3. Нет собственного места в детсаду и на детской площадке - нет ребенка.
Это противоречит Конституции РФ.

Гость||

Гость писал(a):

Надо ввести в России три правила:1) Сначала парковочное место - потом автомобиль;2) Нет места - нет машины;3) Нарушение ПДД - гарантированное лишение прав на 2 месяца;
Это тоже противоречит конституции РФ!

Гость||

Гость писал(a):

Это противоречит Конституции РФ.
Ну мыже умные смотрим на зарубежный опыт, в Китае рождаемость контролируется на законодательном уровне, вот и мы введем новые 3 правила, захотел ребенка купи места!

Гость||

Гость писал(a):

Это тоже противоречит конституции РФ!
А вот и нет. Владелец транспортного средства (средства повышенной опасности) обязан нести ответственность как собственник и водитель.

Гость||

Гость писал(a):

Ну мыже умные смотрим на зарубежный опыт, в Китае рождаемость контролируется на законодательном уровне, вот и мы введем новые 3 правила, захотел ребенка купи места!
А параллельно еще налог на внука ввести можно!

Гость||

Гость писал(a):

А вот и нет. Владелец транспортного средства (средства повышенной опасности) обязан нести ответственность как собственник и водитель.
А ребенок тоже средство повышенной опасности, вот не давно в заречном дети деда подожгли на улице!

Гость||

Гость писал(a):

А вот и нет. Владелец транспортного средства (средства повышенной опасности) обязан нести ответственность как собственник и водитель.
Ответственно да, но не 3х кратное налогооблажение, и не какое место покупать не обязан!

Гость||

Гость писал(a):

не какое место покупать не обязан!
Обязан и это нормальная мировая практика. Без места автомобилист становится проблемой для всех.

Имя: Гость
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