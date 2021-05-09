На ул. Терновского очередной водитель проехал по встречной полосе

09.05.2021 | 13:45

В Пензе на улице Терновского зафиксировали нарушение правил дорожного движения водителем легковушки. Кадры появились в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 8 мая.

Инцидент произошел недалеко от пересечения с Петровской улицей. Автомобилист, управлявший такси с госномером С808НУ/58, решил не ждать и объехать остановившиеся перед ним машины. Пропустив транспорт, он пересек двойную сплошную линию, оказался на полосе встречного движения, а затем повернул налево.

Когда именно были сделаны кадры, неизвестно. По словам автора поста, названного «Вдруг откуда ни возьмись», дата на регистраторе сбита.

Комментируя ролик, автор вспомнил об аналогичном нарушении правил дорожного движения, которое зарегистрировали 23 апреля на том же участке улицы. Нетерпеливый водитель такси вырулил на встречную полосу, где задел пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

Тогда нарушителя нашли. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него административный протокол. Таксисту грозит штраф в 5 000 рублей или лишение права управлять транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Видео vk.com/sova_penza.