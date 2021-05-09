Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 мая 2021|14:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |

Автохамы

На ул. Терновского очередной водитель проехал по встречной полосе

Печать

В Пензе на улице Терновского зафиксировали нарушение правил дорожного движения водителем легковушки. Кадры появились в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 8 мая.

Инцидент произошел недалеко от пересечения с Петровской улицей. Автомобилист, управлявший такси с госномером С808НУ/58, решил не ждать и объехать остановившиеся перед ним машины. Пропустив транспорт, он пересек двойную сплошную линию, оказался на полосе встречного движения, а затем повернул налево.

Когда именно были сделаны кадры, неизвестно. По словам автора поста, названного «Вдруг откуда ни возьмись», дата на регистраторе сбита.

Комментируя ролик, автор вспомнил об аналогичном нарушении правил дорожного движения, которое зарегистрировали 23 апреля на том же участке улицы. Нетерпеливый водитель такси вырулил на встречную полосу, где задел пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

Тогда нарушителя нашли. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него административный протокол. Таксисту грозит штраф в 5 000 рублей или лишение права управлять транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Видео vk.com/sova_penza.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автомобилист, управлявший такси с госномером С808НУ/58, решил не ждать и объехать остановившиеся перед ним машины. Пропустив транспорт, он пересек двойную сплошную линию, оказался на полосе встречного движения, а затем повернул налево.
Лишить прав и высечь на центральной площади.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте