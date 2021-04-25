Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 апр 2021|13:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Автохамы

В Терновке запечатлели последствия выезда на встречную полосу

Печать

В Терновке нарушение правил дорожного движения и водителем и пешеходом едва не привело к серьезному ДТП.

Кадры, запечатлевшие инцидент на улице Терновского, были сделаны видеорегистратором 23 апреля в 15:03 и появились в соцсети «ВКонтакте»

Недалеко от места пересечения с Петровской улицей молодой мужчина решил пересечь проезжую часть, воспользовавшись тем, что поток автомобилей остановился. Зебры поблизости нет.

Однако совсем благополучно достигнуть противоположной части улицы у пешехода не вышло, хотя он бежал, чтобы успеть. Водитель такси не стал ждать и объехал стоящие машины с нарушением правил: он пересек двойную сплошную и, направляясь в сторону центра, выехал на полосу встречного движения.

Именно там пешеход и таксомотор встретились. Правая сторона машины задела бегущего мужчину, тот споткнулся, едва не упал, но удержался на ногах и все-таки достиг тротуара. Пострадавший отряхнулся и продолжил путь. Что касается автомобилиста, то он на большой скорости уехал с места происшествия, не удостоверившись, что со «сбитым» все в порядке.

«Жесть. Чуть-чуть на тот свет не ушел пацан. И таксист просто - две сплошных, по встречке. Просто все в куче», «То чувство, когда кто прав нет и кто виноват тоже», «К какой рубрике относится? «Водить по-русски» или «ходить по-русски»?», - отметили комментировавшие пост пользователи.

Видео vk.com/sova_penza.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

ГИБДД смотрит надеюсь... водилу конечно наказать бы по полной

Гость||

Бегать по дороге- это идиотизм.

Гость||

Заявы нет,ГИБДД может спать спокойно.

Гость||

Такси?

Гость||

Город Пенза - это сборище идиотов.

Гость||

Два дурачка. Иногда они встречаются.

Гость||

Гость писал(a):

Город Пенза - это сборище идиотов.
в точку.

Гость||

Бегать по дороге- это идиотизм.

-----------------------------------

Ездить как идиот - ещё хуже. Бегущие люди ещё никого не убили. Идиоты за рулём - десятки тысяч.

Гость||

Имбецила на такси - лишить прав и дело возбудить. Понаехали из деревень чОткие имбецилы

Гость||

Вот и встретились ... два идиотика!

Наказать обеих!

Гость||

Водитель такси- ответственный профессионал.Выполнил в срок свою работу и спас жизнь нерадивого пешехода.Наградить.

Гость||

Таксиcты, ах простите, водители таксомоторов, ездят просто безобразно. Почему городовые по ним не стреляют?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте