В Терновке запечатлели последствия выезда на встречную полосу

25.04.2021 | 11:59

В Терновке нарушение правил дорожного движения и водителем и пешеходом едва не привело к серьезному ДТП.

Кадры, запечатлевшие инцидент на улице Терновского, были сделаны видеорегистратором 23 апреля в 15:03 и появились в соцсети «ВКонтакте»

Недалеко от места пересечения с Петровской улицей молодой мужчина решил пересечь проезжую часть, воспользовавшись тем, что поток автомобилей остановился. Зебры поблизости нет.

Однако совсем благополучно достигнуть противоположной части улицы у пешехода не вышло, хотя он бежал, чтобы успеть. Водитель такси не стал ждать и объехал стоящие машины с нарушением правил: он пересек двойную сплошную и, направляясь в сторону центра, выехал на полосу встречного движения.

Именно там пешеход и таксомотор встретились. Правая сторона машины задела бегущего мужчину, тот споткнулся, едва не упал, но удержался на ногах и все-таки достиг тротуара. Пострадавший отряхнулся и продолжил путь. Что касается автомобилиста, то он на большой скорости уехал с места происшествия, не удостоверившись, что со «сбитым» все в порядке.

«Жесть. Чуть-чуть на тот свет не ушел пацан. И таксист просто - две сплошных, по встречке. Просто все в куче», «То чувство, когда кто прав нет и кто виноват тоже», «К какой рубрике относится? «Водить по-русски» или «ходить по-русски»?», - отметили комментировавшие пост пользователи.

Видео vk.com/sova_penza.