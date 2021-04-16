На ул. Циолковского водитель маршрутки показал культуру вождения

16.04.2021 | 13:44

«Культура вождения маршрутного такси» - так водитель назвал ролик, присланный в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

На кадрах владелец видеорегистратора двигается по улице Циолковского, когда управлявший маршруткой № 25 с госномером Р963НУ/58 автомобилист подрезает его, «втискиваясь на занятую полосу».

По словам автора ролика, он был снят в пятницу, 16 апреля, около 8:15.

Ранее торопливый водитель маршрутки, нарушивший правила, был замечен на кольце у ДС «Буртасы». Он встал на поворот со средней полосы, подрезав других участников движения.