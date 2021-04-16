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Автохамы

На ул. Циолковского водитель маршрутки показал культуру вождения

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«Культура вождения маршрутного такси» - так водитель назвал ролик, присланный в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ».

На кадрах владелец видеорегистратора двигается по улице Циолковского, когда управлявший маршруткой № 25 с госномером Р963НУ/58 автомобилист подрезает его, «втискиваясь на занятую полосу».

По словам автора ролика, он был снят в пятницу, 16 апреля, около 8:15.

Ранее торопливый водитель маршрутки, нарушивший правила, был замечен на кольце у ДС «Буртасы». Он встал на поворот со средней полосы, подрезав других участников движения.

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Гость||

Подозреваю, что автор видео лукавит. При съезде с моста дорогу не уступил мб?

Гость||

дал бы ему в бочину... маршрутчик сразу бы как шелковый стал...

Гость||

Автор тупит. У автора знак уступи дорогу, на видео не видно, а у водителя маршрутки знак главная дорога.

Гость||

Водитель с регистратором съезжал с моста, и должен уступить дорогу согласно знаку, а он этого не сделал и ещё права качает.

Гость||

Судя по видео, они уже давным давно сьехали с этого моста. Разметки нет, где там действие знака кончается непонятно. Похоже просто маршрутчик закусил удила.

Гость||

Да вроде как улица Беляева.

Гость||

Можно было чуть бампером цепануть его.Пусть стоит и ждет комиссаров,раз хочет поиграть.Его хозяин был бы в восторге.

Имя: Гость
Комментарий:

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