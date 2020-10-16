На пр. Строителей водитель маршрутки втиснулся на занятую полосу

16.10.2020 | 13:48

В пятницу, 16 октября, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушений правил дорожного движения на проспекте Строителей.

«Узкая маршрутка», - так назвал свой ролик автор.

На кадрах, сделанных в 17:01 15 октября, – кольцо у ДС «Буртасы». Владелец регистратора остановился на крайней правой полосе и приготовился совершить поворот налево. Неожиданно на достаточно узкий участок проезжей части справа заезжает маршрутное такси № 68 с госномером О366ЕЕ/58, водитель которого намерен совершить такой же маневр.

«Здесь часто встречаются нарушители, которые со средней полосы встраиваются на поворот, подрезая других участников. Водитель данной маршрутки мало того что встал на поворот со средней полосы, так еще и притерся на занятую полосу», - рассказал горожанин.