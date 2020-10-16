Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|14:32
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Автохамы

На пр. Строителей водитель маршрутки втиснулся на занятую полосу

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В пятницу, 16 октября, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушений правил дорожного движения на проспекте Строителей.

«Узкая маршрутка», - так назвал свой ролик автор.

На кадрах, сделанных в 17:01 15 октября, – кольцо у ДС «Буртасы». Владелец регистратора остановился на крайней правой полосе и приготовился совершить поворот налево. Неожиданно на достаточно узкий участок проезжей части справа заезжает маршрутное такси № 68 с госномером О366ЕЕ/58, водитель которого намерен совершить такой же маневр.

«Здесь часто встречаются нарушители, которые со средней полосы встраиваются на поворот, подрезая других участников. Водитель данной маршрутки мало того что встал на поворот со средней полосы, так еще и притерся на занятую полосу», - рассказал горожанин.

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Гость||

Маршрутчиков где-то всех учат ездить одинаково - нагло подрезая других, с нарушениями правил.... Или, может быть, для них правила ДД другие?

Гость||

Маршрутчик опытнее чем автор видео.

Гость||

наглее уж точно

Гость||

Повернул бы сначала ты потом маршрутка за тобой параллельно вот и все.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказал горожанин.
Боже,как ты живёшь таким задротом?

Гость||

Дураков за рулем с каждым днем все больше.Спокойнее надо реагировать,если власть с ними не может справиться,мы то точно ничего не сделаем.

Гость||

Маршрутчики - наглые, бессовестные, без ответственные водятлы. В погоне за выгодой забывают, что везут людей. Безобразного ведут себя на дорогах, а власти города поощряют их, убивая муниципальный транспорт! И, кстати, билетов в маршрутах нет. Как ведётся финансовая отчётность!?!

Гость||

Гость писал(a):

если власть с ними не может справиться, мы то точно ничего не сделаем
я таких бью, если меня подрезают, и мне чинят машину если признали сразу, а если нет, то в ГИБДД на них обращают внимание, учат, признают вину и чинят мне машину.

Гость||

Как вариант,тоже верно,но не всегда возможно.

Гость||

Одного водителя вот вовремя не проучили похоже.

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2020/10/16/v_dtp_na_prospekte_stroitelej_pogib_22-letnij_molodoj_chelovek.html

Имя: Гость
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