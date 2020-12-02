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Автохамы

Водитель «Лады» едва не устроил ДТП на кольце проспекта Победы

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В среду, 2 декабря, житель Пензы Владимир прислал в рубрику «Автохамы» запись, на которой запечатлена аварийная ситуация.

Судя по временному коду, выставленному на видеорегистраторе автора, кадры были сняты 30 ноября в 13:51.

«На пересечении проспекта Победы и улицы Рахманинова автомобиль выехал со второстепенной дороги, не обращая внимания на движущийся по главной автомобиль», - так мужчина описал едва не произошедшее ДТП.

На записи видно, что автор едет в крайней левой полосе по кольцу, а водитель «Лады» с госномером Р033НУ/58 не спеша направляется ему наперерез сразу через три полосы.

Благодаря невысокой скорости и хорошей реакции Владимир сумел избежать аварии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На пересечении проспекта Победы и улицы Рахманинова
Я думал они параллельны

Гость||

Проспект Победы и улица Рахманинова не пересекаются

Гость||

Вчера вечером какой-то дятел на серебристом пассате как идиот несся, по пр.Победы. Чуть аварию не устроил.

Имя: Гость
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