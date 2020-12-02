Водитель «Лады» едва не устроил ДТП на кольце проспекта Победы

02.12.2020 | 15:36

В среду, 2 декабря, житель Пензы Владимир прислал в рубрику «Автохамы» запись, на которой запечатлена аварийная ситуация.

Судя по временному коду, выставленному на видеорегистраторе автора, кадры были сняты 30 ноября в 13:51.

«На пересечении проспекта Победы и улицы Рахманинова автомобиль выехал со второстепенной дороги, не обращая внимания на движущийся по главной автомобиль», - так мужчина описал едва не произошедшее ДТП.

На записи видно, что автор едет в крайней левой полосе по кольцу, а водитель «Лады» с госномером Р033НУ/58 не спеша направляется ему наперерез сразу через три полосы.

Благодаря невысокой скорости и хорошей реакции Владимир сумел избежать аварии.