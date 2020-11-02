Житель Пензы возмутился нетерпеливостью водителя на дороге

02.11.2020 | 11:31

Автомобилист из Пензы возмутился поведением другого водителя на дороге и прислал в редакцию портала PenzaInform.ru запись, сделанную видеорегистратором.

Судя по тайм-коду на ролике, инцидент произошел 18 октября, однако о случившемся интернет-пользователь сообщил лишь в конце месяца.

«Въезд с Тернопольской на проспект Строителей у «Макдональдса». Пробки нет. Машин толком нет. Спокойно едем», - описал обстановку читатель портала.

На прикрепленном им видео запечатлена «Лада-Приора» с госномером Р106РЕ/58. Ее водитель въехал на кольцо из положения между полосами (не дожидаясь, пока это сделают другие автомобили, которые пропускают перпендикулярный поток), а затем повернул налево.

Такое поведение вызвало негодование автора видео.

«Но всегда найдется принципиальный (водитель. - Прим. ред.), который должен быть первейшим», - констатировал он.