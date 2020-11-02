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Автохамы

Житель Пензы возмутился нетерпеливостью водителя на дороге

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Автомобилист из Пензы возмутился поведением другого водителя на дороге и прислал в редакцию портала PenzaInform.ru запись, сделанную видеорегистратором.

Судя по тайм-коду на ролике, инцидент произошел 18 октября, однако о случившемся интернет-пользователь сообщил лишь в конце месяца.

«Въезд с Тернопольской на проспект Строителей у «Макдональдса». Пробки нет. Машин толком нет. Спокойно едем», - описал обстановку читатель портала.

На прикрепленном им видео запечатлена «Лада-Приора» с госномером Р106РЕ/58. Ее водитель въехал на кольцо из положения между полосами (не дожидаясь, пока это сделают другие автомобили, которые пропускают перпендикулярный поток), а затем повернул налево.

Такое поведение вызвало негодование автора видео.

«Но всегда найдется принципиальный (водитель. - Прим. ред.), который должен быть первейшим», - констатировал он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А он что нарушил при повороте?

Гость||

Ничего , просто не понравился водителю

Гость||

В ваших колхозных автошколах про полосность движения и разметку не рассказывают?

Гость||

На дороге нет уважения вообще. С других городов приезжают и удивляются нашим "порядкам", озлобленности.

Гость||

Гость писал(a):

А он что нарушил при повороте?
Как минимум, не занял крайнее левое положение

Гость||

12.08, 12.15. Ничего. Он же никому не помешал!

Гость||

Гость писал(a):

А он что нарушил при повороте?
Проигнорировал требования разметки.

Гость||

Гость писал(a):

А он что нарушил при повороте?
Проигнорировал требования разметки.

Гость||

Водители совсем оборзели!Сегодня около ТЦ Суворовский авто Яндекс такси продолжил движение даже не притормозил в то время когда по пешеходному переходу переходили люди!Некоторые Автохама останавливают машину на пешеходном переходе-людям не пройти!

Гость||

Так это же приора! Человек-гавно на говнотелеге. А потом в столбах такие торчат и их все жалеть должны. Онженечаяно.

Имя: Гость
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