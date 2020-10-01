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Автохамы

Водитель «Лады» превратил в парковку тротуар на ул. Горького

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В четверг, 1 октября, пензячка Зинаида прислала в рубрику портала PenzaInform.ru фотофакт нарушения правил парковки на улице Максима Горького.

В объектив горожанки попал автомобиль «Лада» с госномером Р759НК/58, оставленный на тротуаре рядом с домом № 18. «Если очень надо, то везде место найдешь, а тут и вовсе очень удобно», - прокомментировала кадр женщина.

Фото она сделала 1 октября около 15:20.

Тротуар на улице Горького нередко становится для автомобилистов местом парковки. Так, в конце октября 2019 года для владельца Infiniti в стоянку превратилась пешеходная зона рядом с ТЦ «Арбат».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

пензячка Зинаида
В это время нормальные Пензенцы на работе сидят.

Имя: Гость
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