Водитель «Лады» превратил в парковку тротуар на ул. Горького

01.10.2020 | 15:51

В четверг, 1 октября, пензячка Зинаида прислала в рубрику портала PenzaInform.ru фотофакт нарушения правил парковки на улице Максима Горького.

В объектив горожанки попал автомобиль «Лада» с госномером Р759НК/58, оставленный на тротуаре рядом с домом № 18. «Если очень надо, то везде место найдешь, а тут и вовсе очень удобно», - прокомментировала кадр женщина.

Фото она сделала 1 октября около 15:20.

Тротуар на улице Горького нередко становится для автомобилистов местом парковки. Так, в конце октября 2019 года для владельца Infiniti в стоянку превратилась пешеходная зона рядом с ТЦ «Арбат».