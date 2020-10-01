Водитель «Лады» превратил в парковку тротуар на ул. Горького

В четверг, 1 октября, пензячка Зинаида прислала в рубрику портала PenzaInform.ru фотофакт нарушения правил парковки на улице Максима Горького.
В объектив горожанки попал автомобиль «Лада» с госномером Р759НК/58, оставленный на тротуаре рядом с домом № 18. «Если очень надо, то везде место найдешь, а тут и вовсе очень удобно», - прокомментировала кадр женщина.
Фото она сделала 1 октября около 15:20.
Тротуар на улице Горького нередко становится для автомобилистов местом парковки. Так, в конце октября 2019 года для владельца Infiniti в стоянку превратилась пешеходная зона рядом с ТЦ «Арбат».
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):В это время нормальные Пензенцы на работе сидят.