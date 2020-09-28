Сетевое издание|18+|Понедельник|28 сен 2020|15:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

На улице Гагарина водитель Nissan занял место инвалида

Печать

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru снимок автомобиля Nissan Note, оставленного владельцем на парковке для инвалидов.

По словам автора, фото было сделано в 12:00 16 сентября на стоянке у продуктового магазина на улице Гагарина. В объектив камеры попала иномарка с госномером О521СК/58.

«Водитель - женщина, не инвалид. Автомобиль не оснащен соответствующими знаками», - отметил очевидец.

Пензенские автомобилисты часто пренебрегают правилами парковки, оставляя свои машины на местах, предназначенных для инвалидов. Так, не жалующиеся на здоровье водители возмутили жителя областного центра, оказавшегося на улице Богданова, напротив музыкальной школы № 1.

За 15 минут горожанин зафиксировал два случая, когда на место для людей с ограниченными возможностями ставили свои автомобили владельцы, явно не относящиеся к этой категории.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

На таком тазу только инвалиды и могут ездить.

Гость||

Залетит под большегруз и станет... ...пусть кликает судьбу...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автомобиль не оснащен соответствующими знаками», - отметил пензенец.
С 1 июля 2020 знаки не выдают а с 1 января 2021 года все ранее выданные знаки не будут иметь юридической силы.

Гость||

Достоверно узнать эксплуатируется инвалидом или используется для перевозки инвалида можно узнать по государственному номеру транспортного средства на официальном сайте федерального реестра инвалидов. Забудьте про знаки. Это история.

Гость||

Расстрелять!

Гость||

Грандиозная трагедия! Где на фото что обделенный, рыдающий инвалид стоит рядом и ждет чтобы ему место освободили??? Новость в том федеральных новостей!!! Преступление против страны! Фото сделано человеком-фото-очком!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте