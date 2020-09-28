На улице Гагарина водитель Nissan занял место инвалида

28.09.2020 | 14:55

Горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru снимок автомобиля Nissan Note, оставленного владельцем на парковке для инвалидов.

По словам автора, фото было сделано в 12:00 16 сентября на стоянке у продуктового магазина на улице Гагарина. В объектив камеры попала иномарка с госномером О521СК/58.

«Водитель - женщина, не инвалид. Автомобиль не оснащен соответствующими знаками», - отметил очевидец.

Пензенские автомобилисты часто пренебрегают правилами парковки, оставляя свои машины на местах, предназначенных для инвалидов. Так, не жалующиеся на здоровье водители возмутили жителя областного центра, оказавшегося на улице Богданова, напротив музыкальной школы № 1.

За 15 минут горожанин зафиксировал два случая, когда на место для людей с ограниченными возможностями ставили свои автомобили владельцы, явно не относящиеся к этой категории.