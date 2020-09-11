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Автохамы

Пензенца возмутили машины здоровых водителей на стоянке для инвалидов

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Знак «Парковка для инвалидов» установлен на улице Богданова, у многоэтажного жилого дома со встроенными офисными помещениями. Здание расположено напротив детской музыкальной школы № 1.

В течение 15 минут бдительный житель Пензы зафиксировал два случая, когда на место для людей с ограниченными возможностями ставили свои автомобили водители, явно не относящиеся к этой категории льготников.

На фото, сделанных около 18:00 в четверг, 10 сентября, зафиксирован серый Mitsubishi с номерным знаком Р676КВ/58.

«Парковочное место для инвалидов не пустует почти никогда. Пришел вполне здоровый мужик и уехал», - прокомментировал автор снимки первого автомобиля.

На следующих двух фотографиях - черный Ford с госномером Н828ХХ/58.

«В 18:15 вполне здоровый парень спокойно встал на место для инвалидов. Это нормально? А если инвалид приедет?» - возмутился автор снимков.

Часть 2 статьи 12.19 КоАП гласит: «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей».

Автовладельцев, припарковавшихся на месте для инвалидов, может оправдать знак «Водитель-инвалид» на лобовом стекле их машин, если он есть, - с этого ракурса съемка не производилась.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Такая культура

Гость||

Вы задалбали с инвалидами этими, понапридумывали и еще псих снимет, А вам не стыдно? 5 мест под инвалидов у нас город инвалид у современика мест напридумывали инвалида видели в современике? Где там под них пандусы? Одни инвалиды, у инвалидов пенсия как раз на машину 10 т.р. и на бензин и на таблетки хватит НАРОЛД дурите и еще снимают придурки

Гость||

А что владелец Mitsubishi не может быть инвалидом по какому-нибудь заболеванию? И что, что он с виду вполне здоров? Инвалид-это обязательно отсутствие части тела? А знак сейчас не выдают вроде.

Гость||

Не ёрзай слоупок,инвалидов полно и есть богатые среди них.ты просто колхозан круглее ведра не видивший.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А если инвалид приедет?
А если инвалид приедет, ему таких лещей вставят

Гость||

-Где этот чёртов инвалид?

-Не шуми! Я - инвалид.

Гость||

Ой ну перестаньте многие клеют знак инвалид просто так, приклеил и встал на место инвалида.

Имя: Гость
Комментарий:

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