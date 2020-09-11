Пензенца возмутили машины здоровых водителей на стоянке для инвалидов

11.09.2020 | 12:00

Знак «Парковка для инвалидов» установлен на улице Богданова, у многоэтажного жилого дома со встроенными офисными помещениями. Здание расположено напротив детской музыкальной школы № 1.

В течение 15 минут бдительный житель Пензы зафиксировал два случая, когда на место для людей с ограниченными возможностями ставили свои автомобили водители, явно не относящиеся к этой категории льготников.

На фото, сделанных около 18:00 в четверг, 10 сентября, зафиксирован серый Mitsubishi с номерным знаком Р676КВ/58.

«Парковочное место для инвалидов не пустует почти никогда. Пришел вполне здоровый мужик и уехал», - прокомментировал автор снимки первого автомобиля.

На следующих двух фотографиях - черный Ford с госномером Н828ХХ/58.

«В 18:15 вполне здоровый парень спокойно встал на место для инвалидов. Это нормально? А если инвалид приедет?» - возмутился автор снимков.

Часть 2 статьи 12.19 КоАП гласит: «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей».

Автовладельцев, припарковавшихся на месте для инвалидов, может оправдать знак «Водитель-инвалид» на лобовом стекле их машин, если он есть, - с этого ракурса съемка не производилась.